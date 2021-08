Hochklassiges Turnier

Viernheim. Der Sieger beim 23. Helmut-Osada-Cup ist die HSG Hanau. Der ambitionierte Drittligist setzte sich im Finale gegen die SG Friesenheim/Hochdorf durch und gewann das traditionelle Vorbereitungsturnier für Handballherren, das in diesem Jahr unter Corona-Bedingungen in der Waldsporthalle ausgetragen wurde.

„Wir haben nicht gewusst, was da auf uns zukommt“, gab Ralf Schaal bei der Siegerehrung zu. Im vergangenen Jahr musste man den Helmut-Osada-Cup aufgrund der Beschränkungen ausfallen lassen, in diesem Jahr konnte das Turnier unter strengen Hygiene- und Sicherheitsauflagen stattfinden. Und es war für die Handballabteilung nicht absehbar, inwieweit Sportler und Zuschauer die Einschränkungen mittragen. So galt für das Turniergelände die „3G-Regel“ – nur wer geimpft, genesen oder getestet war, durfte in den Biergarten und in die Halle. Mund-Nasen-Schutz musste in der Halle bis zum Sitzplatz getragen werden, wo möglichst viel Abstand zu den nächsten Zuschauern eingehalten werden sollte. „Alle Beteiligten haben sich hervorragend und vorbildlich an die Vorgaben gehalten“, freut sich Abteilungsleiter Jochen Hinz, dass so alle mitgeholfen hätten, das Turnier durchzuziehen.

Zahlreiche Helfer

Im Duell: Viernheims Sven Walther (l.) gegen Eckbachtals Jochen Schloss. © Nix

Um drei Tage lang hochklassigen Handballsport in der Waldsporthalle bieten zu können, mussten die Handballer auf die Unterstützung von vielen Helfern setzen. Zahlreiche Hände wurden gebraucht in der Getränkegondel oder in der „Bruzzelkisch“ mit Pommes und Pasta, an der Eintritts- und Bonkasse, an der Zeitnahme – oder eben auch für die Hygienevorgaben wie das Kontrollieren des Negativnachweises und das Desinfizieren der Kontaktflächen. Obwohl der kleine Biergarten vor der Waldsporthalle immer gut gefüllt war, tummelten sich die Handballfans meistens in der Halle und verfolgten das Treiben auf dem Spielfeld.

In beiden Vorrundengruppen setzten sich die Favoriten durch, die Drittligisten HSG Hanau und SG Friesenheim/Hochdorf gewannen jeweils alle drei Spiele. Hinter Hanau sicherte sich Gastgeber TSV Amicitia das Ticket für das Spiel um Platz drei, die HSG Worms und die HSG Eckbachtal mussten nach Hause fahren. Gegner im kleinen Finale war der TSV Birkenau, wie die Gastgeber bei allen 22 Auflagen des Helmut-Osada-Cups dabei. Der VTV Mundenheim und die SG Heddesheim hatten das Nachsehen in dieser Gruppe. Das Favoritenduell der Drittligisten bestimmte zunächst die SG Friesenheim/Hochdorf. Aber in der zweiten Hälfte drehte die HSG Hanau die Partie und zum 28:24-Endstand. Vor zwei Jahren noch im Endspiel gescheitert, holte sich die Hessen diesmal den Turniersieg beim Helmut-Osada-Cup.

Bei der Siegerehrung gab es von Handballabteilungsleiter Jochen Hinz und seinem Stellvertreter Ralf Schaal nicht nur ein Lob und Dankeschön an alle Teilnehmer, sondern auch die Kuverts mit dem Preisgeld für die besten vier Mannschaften. Ein Teil des Geldes wanderte aber gleich wieder zurück zum TSV Amicitia, für den diesjährigen Spendenempfänger. Normalerweise überreichen die Viernheimer Handballer beim Osada-Cup immer eine Spende an eine karitative Einrichtung aus Viernheim. „In diesem Jahr wollen wir die Fluthilfe Deutschland unterstützen und unsere Spende dorthin überweisen“, erklärt Ralf Schaal, „denn dort ist Hilfe dringend notwendig.“ su