Hochklassige und spannende Begegnungen zu erwarten

Viernheim. . Acht Handballmannschaften treten an diesem Wochenende, 6. bis 8. August, beim 23. Helmut-Osada-Cup (HOC) in der Waldsporthalle an. Das Vorbereitungsturnier, das der TSV Amicitia organisiert, musste im vergangenen Jahr wegen der Corona-Beschränkungen abgesagt werden. Nun findet die Veranstaltung wieder statt, aber unter gewissen Corona-Bedingungen für Spieler und Zuschauer.

Die Handballer haben ein umfangreiches Hygienekonzept aufgelegt, das maßgeblich für die Durchführung des dreitägigen Turniers ist. Vor der Waldsporthalle wird ein Biergarten mit Verkaufsständen für Speisen und Getränke aufgebaut. Zutritt zu diesem Gelände haben nur Personen ab sechs Jahren, die einen Negativnachweis vorzeigen. Nur wer vollständig geimpft, genesen oder getestet ist, kann beim Osada-Cup zuschauen oder teilnehmen. Das Testergebnis darf dabei nicht älter als 24 Stunden sein.

Die Kontaktnachverfolgung wird entweder über die Luca-App oder mit schriftlicher Registrierung abgewickelt. In der Halle müssen die Zuschauer einen Mund-Nasen-Schutz tragen, bis sie am Sitzplatz sind. Auf der Tribüne herrscht freie Platzwahl, zusammensitzen dürfen jedoch nur Personen aus einem Hausstand. Zur nächsten Person oder Gruppe muss Abstand gehalten werden.

„Wir sind gut vorbereitet“, betont Abteilungsleiter Jochen Hinz, „und wir setzen darauf, dass die Handballfans die Sicherheits- und Hygienevorgaben einhalten, damit alle sorgenfrei den Handballsport genießen können.“ Denn das Teilnehmerfeld bei der 23. Auflage verspricht hochklassige und spannende Begegnungen. Als hochklassigste Teams sind in diesem Jahr zwei Vereine aus der dritten Liga dabei. Mit der HSG Hanau ist ein hessischer Vertreter und mit der SG Friesenheim-Hochdorf das Reserveteam der Bundesliga-„Eulen“ am Start.

Titelverteidiger nicht dabei

Aus der Oberliga Rheinland-Pfalz-Saar sind die langjährigen Osada-Cup-Teilnehmer VTV Mundenheim und HSG Worms dabei und zum ersten Mal auch die HSG Eckbachtal. Der TSV Birkenau spielt in der Oberliga Baden-Württemberg und ist neben dem Gastgeber der einzige Verein, der bislang bei jedem Osada-Cup vertreten war. Abgerundet wird das Tableau von den Badenligisten SG Heddesheim und TSV Amicitia Viernheim. Nicht dabei ist der Titelverteidiger. Die SG Leutershausen hatte 2019 gewonnen und lässt den HOC diesmal aus.

Der erste Ball wird am Freitag um 18 Uhr geworfen, in der Partie TSV Birkenau gegen SG Heddesheim. Der TSV Amicitia spielt um 21 Uhr gegen Turnierneuling HSG Eckbachtal. Am Samstag geht es ab 13 Uhr mit fünf Spielen weiter, der Gastgeber geht um 19 Uhr gegen Hanau aufs Parkett.

Vier Spiele gibt es am Sonntag ab 11 Uhr, Viernheim beschließt die Vorrunde um 15.30 Uhr gegen Worms. Nach diesem Spiel stehen die Finalisten fest. Platz drei wird um 17 Uhr ausgespielt, das Finale steigt um 18.45 Uhr. su