Historie greifbar machen

Viernheim. Anfang des 19. Jahrhunderts erhielt das Großherzogtum Hessen erstmals ein Parlament, und seine gewählten Abgeordneten traten in Darmstadt zusammen. Am 21. Dezember 1820 wurde die Verfassungsurkunde des Großherzogtums Hessen verkündet. Eine für Viernheim bedeutsame mitwirkende Person an dieser ersten Verfassung war der ehemalige Viernheimer Bürgermeister Edmund Bläß (1816 bis 1822), der Mitglied der zweiten Kammer des Landtages des Großherzogtums Hessen war. Am 21. Dezember 2020 jährte sich dieses Ereignis zum 200. Mal. Anlass, um in einer besonderen Ausstellung diesem Jubiläum zu gedenken.

Das Amt für Kultur, Bildung und Soziales mit Rúnar Emilsson, Fachbereichsleiter für Musik, Kunst und Kultur, thematisierte diese Entstehungsgeschichte und hat gemeinsam mit dem Viernheimer Geschichtsforscher Herbert Kempf aus dessen privater Sammlung eine spannende und informative Ausstellung geschaffen, deren Eröffnung aufgrund der Corona-Pandemie mehrfach verschoben werden musste. Doch aufgrund der positiven Pandemie-Entwicklungen kann die Ausstellung in der KulturScheune (Satonévri-Platz) nun endlich der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden und soll bis Ende September zur Verfügung stehen.

Bürgermeister Matthias Baaß, Amtsleiter Horst Stephan sowie Verwaltungsleiterin Doris Hannemann freuen sich, dass die geschichtlich wertvolle Ausstellung nun endlich auch interessierten Bürgern oder Schulklassen zur Verfügung steht. Ein besonderer Dank ging an dieser Stelle an Herbert Kempf, der seine privaten „Sammlerstücke“ eigens für diesen Zweck zur Verfügung stellt und „die Geschichte dadurch so greifbar macht“, so Baaß.

„Mit der Ausstellung wollen wir auf die traditionellen demokratischen Werte aufmerksam machen und diese gleichzeitig verteidigen“, so der Viernheimer Historiker gemeinsam mit Rúnar Emilsson. Zur Ausstellung wurde auch ein Katalog herausgebracht, in dem der Hessische Ministerpräsident Volker Bouffier sowie der ehemalige Landtagsabgeordnete Norbert Schmitt in ihrem Grußwort das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und die Verfassung des Landes Hessen als Grundlage für das Gemeinwesen und das staatliche Handeln hervorheben. Daher sollten 200 Jahre Hessische Verfassungsgeschichte Mahnung und Ansporn zugleich sein, für die Werte der deutschen Demokratie, für Frieden, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, für Solidarität und soziale Gerechtigkeit einzutreten.

Die Ausstellung in der KulturScheune zeigt anhand vieler Originale und Faksimiles das Ende des Heiligen Römischen Reiches, die napoleonischen Auseinandersetzungen und die neue staatliche Ordnung des Deutschen Bundes auf. Den Abschluss bildet die Volksabstimmung über die Hessische Verfassung am 28. Oktober 2018. red