Hilfsprojekt unterstützt Frauen in Timor-Leste

Viernheim. Der Katholische Deutsche Frauenbund (KDFB) Viernheim hat mit dem sogenannten Solibrot eine Spendensumme von insgesamt 359,13 Euro eingenommen. Der KDFB beteiligt sich mit seinen Kooperationspartnern bereits zum achten Mal an der Aktion des katholischen Hilfswerks Misereor.

Von Aschermittwoch bis Karsamstag gab es täglich das besondere Viernheimer Solibrot in der Vernemer Backstub, im Café Kempf und bei Birgits Bäckerladen zu kaufen. 50 Cent von jedem verkauften Solibrot-Laib gingen direkt in die Spendenkasse. Im Café am Eck war eine separate Spendenbox aufgestellt. Der Verkauf des Solibrots durch die Frauenbund-Damen bei Gottesdiensten oder zu anderen kirchlichen Veranstaltungen konnte wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht stattfinden.

In den vergangenen Tagen haben Jutta Beiner, Bettina und Richard Kempf, Katarina Ringhof und Birgit Schumacher zusammen mit Marion Schmid, Inka Träger und Andrea Werle vom Frauenbund-Vorstand einen Kassensturz gemacht und die Spendenboxen geleert. Als Münzen und Scheine gezählt waren, stand das Gesamtergebnis von 359,13 Euro fest. Der Erlös der Aktion wird an Misereor weitergeleitet.

Die Hilfsorganisation unterstützt Projekte für Frauen und Familien in Asien, Afrika, Ozeanien und Lateinamerika. Der Diözesanvorstand des KDFB hat sich für ein Projekt in Timor-Leste (Osttimor) entschieden. Mit Hilfe der Partnerorganisationen erhalten Opfer von geschlechtsbezogener Gewalt eine handwerkliche Ausbildung, um ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können.

Einkommen sichern

Weiterhin können Frauen zwischen 18 und 30 Jahren einen elfmonatigen Ausbildungskurs absolvieren und so Arbeitsstellen finden oder sich als Kleinunternehmerin selbstständig machen. Frauen aus ländlichen Gebieten von Timor Leste lernen in Gruppen, landwirtschaftliche Erzeugnisse weiterzuverarbeiten und auf den Markt zu bringen, um mit Erdnussprodukten oder Bananenchips ein gutes Einkommen für sich und ihre Familien zu erzielen.