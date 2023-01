Hilfe von Nachbarn abrechnen

Viernheim. Das Senioren-Büro bietet eine Informationsveranstaltung zum Thema „Nachbarschaftshilfe über die Pflegekasse abrechnen“ an. Sie findet am Donnerstag, 26. Januar, um 18.30 Uhr, in der Begegnungsstätte SBS 55+ statt.

Das Senioren-Büro ist die kommunale Anlaufstelle für alle Viernheimer Bürgerinnen und Bürger ab 60 und berät diese sowie deren Angehörige unter anderem auch zum Antrag auf Pflegeleistungen. Fällt der Bescheid der Pflegekasse positiv aus, und die Person wird in eine der Pflegestufen eins bis fünf eingestuft, besteht Anspruch auf einen sogenannten Entlastungsbetrag. Was neu ist und viele noch nicht wissen: Über den Entlastungsbetrag kann auch Hilfe aus der Nachbarschaft abgerechnet werden.

Auch Hilfe von Nachbarn kann über die Pflegekasse bezahlt werden. © Stadt

Wie das funktioniert und was dabei zu beachten ist, darüber informiert das Senioren-Büro in Kooperation mit der Fachstelle „Leben im Alter“ des Kreises Bergstraße bei der Veranstaltung. Alexandra Löchelt von der Fachstelle „Leben im Alter“ will das Thema bei dem Informationsabend ausführlich und verständlich erklären und die entstehenden Fragen beantworten. Die Veranstaltung ist kostenfrei, eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Um möglichst vielen Interessierten die Teilnahme zu ermöglichen, wird die Veranstaltung auch digital und live im Internet übertragen. Der Link dazu lautet https://youtu.be/0gxgcwtt94Q. Es besteht aber auch die Möglichkeit, die Veranstaltung über die Homepage der SBS 55+ unter viernheim.de/sbs über die Rubrik „Digitale SBS 55+ - YouTube“ zu verfolgen. Auch ein QR-Code führt direkt zur Veranstaltung.

Der Vortrag wird auch nach der Veranstaltung auf der Homepage des Senioren-Büros Viernheim unter viernheim.de/seniorenbuero zu finden sein. kur/red