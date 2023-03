Hilfe in vielen Lebenslagen

Viernheim. „Selbstbehauptung und Selbstverteidigung in allen Lebenslagen“ lautet der Titel eines Kurses, den die Volkshochschule am Samstag, 18. März, und am Samstag, 25. März, jeweils von 14 bis 17 Uhr, im Alten Kino, Ludwigstraße, 23, anbietet. In spielerischen Übungen erkunden die Teilnehmer ihre Stärken und Möglichkeiten, die in Konflikt- und Gefahrensituationen hilfreich sein können, heißt es in der Ankündigung. Ziel ist es laut Vhs, sich mit Stimme und Körpersprache selbstsicher zu behaupten. Vermittelt werden einfache Abwehr- und Kontertechniken. Außerdem schult Kursleiter Horst Pfirrmann die Wahrnehmung der Teilnehmer, damit sie in Gefahrensituationen besser reagieren können.

Die Teilnahmegebühr beträgt 31 Euro. Anmeldungen nimmt die Volkshochschule Viernheim unter der Telefonnummer 06204/98 84 04 oder über die Internetseite vhs-viernheim.de entgegen. red