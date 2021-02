Viernheim. „Die Beratung ist nur ein Teil unseres Angebots“, sagt Beate Preuss und erklärt damit, warum es für ihren Arbeitsbereich einen neuen Namen gibt: Die städtische Seniorenberatung wird zum Seniorenbüro. „Alter hat sich sehr gewandelt“, weiß Bürgermeister Matthias Baaß und deutet auf das Bild auf dem neu gestalteten Flyer: Es zeigt Menschen unterschiedlichen Alters, mit unterschiedlichen Bedürfnissen. „Und doch sind es alles Senioren.“ Über 60-Jährige seien heute viel mobiler als die gleiche Altersgruppe vor 20 Jahren. Damit veränderten sich die Erwartungen. Deshalb habe sich auch die Seniorenberatung hinterfragt, Schwerpunkte gesetzt und sich neu aufgestellt.

Das Seniorenbüro deckt drei Bereiche ab: Beratung/Information, Kooperation/Vernetzung und Begegnung/Teilhabe. „Es macht einen großen Teil unserer Arbeit aus, die älteren Bürger zu beraten und zu informieren – zu Pflegeversicherungen, Behinderungen, Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung oder Betreuung“, zählt Preuss auf. Die Gespräche finden persönlich, telefonisch, per E-Mail oder beim Hausbesuch statt. „Auch in Coronazeiten finden wir das wichtig, den Kontakt zu halten.“

Überarbeitete Internetseite

Alle Informationen werden künftig auf einer überarbeiteten Internetseite stehen. Unter „Senioren-News“ werden dort auch sämtliche Neuigkeiten gelistet. „Gerade aktuell ist das wichtig, wenn Treffpunkte wie die SBS oder Seniorennachmittage ausfallen“, weiß Preuss. Eberhard Schmitt-Helfferich erklärt mit Blick auf Kooperation und Vernetzung, dass es Veranstaltungen mit Partnern und einen Austausch mit Gruppen in Stadt und Kreis gibt. „Wir können so schauen, wo man reagieren muss und wie man reagieren kann.“ Das Büro ist auch beteiligt am kommunalen Prozess „Älter werden in Viernheim“. Bei Teilhabe und Begegnung verweist Preuss auf die selbstverwaltete Begegnungsstätte (SBS). Durch Gespräche mit den Bürgern könne man reagieren und Teilhabe ermöglichen, indem man Anschluss an Vereine oder Gruppen vermittelt.

Ein wichtiger Aspekt in der Senioren-Arbeit ist die Digitalisierung. „Für viele über 60-Jährige ist das Leben und der Umgang mit Handy, PC und Internet ganz normal“, erklärt Baaß, „aber bei vielen älteren Mitbürgern nicht“. Tobias Mandel bestätigt das: „Viele hatten bisher kaum Zugang zu technischen Geräten oder scheuen sich vor versteckten Kosten.“ Durch die Stiftung „Digitale Chancen“ wurden der Stadt Tablets als Leihgeräte zur Verfügung gestellt, die für eine kostenlose zweimonatige Testphase an Senioren verteilt werden. „Das ist eine gute Möglichkeit, die Tablets einfach mal auszuprobieren, bevor man sich ein eigenes Gerät kauft“, findet Mandel, der die Verteilung und den technischen Support übernommen hat. „Ein Problem haben wir sogar per SMS klären können mit einer Dame, die vor einer Woche noch kein Smartphone hatte.“

Technisch ausgestattet können die Senioren auch digitale Angebote wahrnehmen. Aus der Wandergymnastik-Gruppe kommt ein Sportangebot, das ab sofort mittwochs um 10 Uhr übertragen wird. „Übungsleiter Horst Pfirrmann leitet im Live-Stream die Übungen an, die sonst im Wald durchgeführt werden“, erklärt Preuss. Ein zweites Internet-Angebot stellt Doris Hannemann vom Amt für Kultur, Bildung und Soziales vor. Volkshochschule und Seniorenbüro laden zu einem Vortrag ein. Die „Digitalen Engel“ erklären am Freitag, 5. Februar, 14 Uhr, wie man sich im Internet richtig verhält. Die Zugangsdaten stehen unter „Seniorennews“ auf der Homepage der Stadt.