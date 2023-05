Hilfe für Unternehmen

Viernheim. Die Wirtschaftsförderung der Stadt veranstaltet in Kooperation mit dem Beratungs- und Weiterbildungsunternehmen RKW Hessen am Mittwoch, 10. Mai, 14 bis 17 Uhr, erstmals einen Unternehmersprechtag in Viernheim. Armin Domesle, RKW-Projektleiter Beratung für die Region Südhessen, informiert dabei über Fördermöglichkeiten und berät Interessenten zu Digitalisierung, Unternehmenskrisen und -nachfolge, Material- und Energieeffizienz sowie zu weiteren betriebswirtschaftlichen oder technologischen Themen.

„Jedes Unternehmen steht immer wieder vor neuen Aufgaben und Herausforderungen, die neben dem eigenen Kerngeschäft bewältigt werden müssen“, betont Wirtschaftsförderer Alexander Schwarz. „Dann ist es wichtig, die richtigen Ansprechpartner zu kennen.“ Die Stadt arbeite schon seit Jahren in unterschiedlichen Bereichen mit RKW Hessen zusammen. Seit der Gründung im Jahr 2000 fördert RKW Hessen laut einer Mitteilung der Stadt jährlich mehr als 1000 kleine und mittelständische Unternehmen. Das Spektrum umfasst verschiedene Branchen und Betriebsgrößen. Anmeldungen zu den kostenfreien Einzelgesprächen sind direkt über Armin Domesle unter Telefon 06107/9 65 93 43 oder per E-Mail an a.domesle@rkw-hessen.de möglich. red