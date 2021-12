Hilfe für Trauernde

Viernheim. Die Kontaktbeschränkungen in der Pandemie machen die Begleitung von Schwerkranken und Sterbenden derzeit sehr schwer und geben der Hospizbewegung eine ganz besondere Bedeutung. Das meldet der Viernheimer Hospizverein. Die Koordinatorinnen waren deshalb erfreut, dass im Oktober ein neuer Ausbildungskurs für neun neue Begleiterinnen und Begleiter begonnen hat.

Die ersten beiden Module zu den Themen „Losgehen“ und „Wahrnehmen“ konnten sogar in Präsenz stattfinden. Mitgehen, zuhören, verstehen, weitergehen, bleiben, Abschied nehmen und aufstehen, sind weitere Themen dieses Grundkurses nach dem Celler Modell, der bis auf weiteres online weitergeführt wird. Denn der Bedarf an kompetenten und einfühlsamen Trauerbegleitern und Trauerbegleiterinnen sei groß, wie der Viernheimer Hospizverein betont.

Die Ehrenamtlichen des Hospizvereins begleiten Schwerkranke und Sterbende, sowie deren Angehörige auch in der Pandemie unter der 2G-Regelung. Das Trauercafé am Montagnachmittag ist vorläufig ausgesetzt. Eine Trauerbegleitung findet derzeit in Form von Spaziergängen statt, ist daher aber wetterabhängig. Wer Hilfe braucht, kann sich melden. red