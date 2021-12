Hilfe für Gründer

Viernheim. Die nächste Existenzgründungsberatung der Stadt Viernheim und der Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH findet am Mittwoch, 12. Januar statt. Aufgrund der aktuellen Situation werden die Beratungen derzeit wieder ausschließlich über Videokonferenzen oder per Telefon durchgeführt.

Alexander Schwarz von der Stadt macht darauf aufmerksam, dass die Existenzgründungsberatung kostenfrei ist. Das Angebot gilt für Viernheimer Einwohner, die sich in Viernheim oder Umgebung selbstständig machen wollen oder in der Umgebung wohnen, aber der Sitz des zukünftigen Unternehmens in Viernheim sein wird. Eine Anmeldung unter Telefon 06204/98 83 43 oder per E-Mail an ASchwarz@viernheim.de ist allerdings erforderlich. red