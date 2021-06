Hilfe für Angehörige

Viernheim. Das Demenznetz hat eine neue E-Mail-Adresse eingerichtet, an die alle Fragen rund um das Thema Demenz gesendet werden können. Im Rahmen des digitalen Rathausgesprächs Anfang Mai mit dem Institut für Gerontologie der Universität Heidelberg ging es darum, pflegenden Angehörigen eine Stimme zu geben. Dabei wurde von den Angehörigen sehr eindrücklich der Alltag mit dementen Menschen geschildert. Je nach Grad der Demenz bedeutet das oft Pflege rund um die Uhr und stellt eine große Herausforderung dar.

Ergebnis aus digitaler Runde

Die Angehörigen konnten bei der digitalen Runde ebenfalls Wünsche an die lokalen Akteure richten. Einer dieser Wünsche war eine direkte Information über die vorhandenen Angebote zum Thema Demenz. Deshalb hat das Demenznetz nun die neue E-Mail-Adresse demenz@viernheim.de eingerichtet. An diese Adresse können alle Fragen rund um das Thema Demenz gesendet werden, die von den jeweiligen Experten des Demenznetzes Viernheim beantwortet werden. Es ist außerdem möglich, sich über diese E-Mail-Adresse in eine Mailingliste einzutragen und die neuesten Informationen rund um das Thema Demenz automatisch aktuell per E-Mail zu erhalten. red

Info: Kontakt über www.viernheim.de/demenznetz