Viernheim. „Nach dem Aufruf des Afrikavereins Focus und der Stadt haben wir uns im Parteivorstand einstimmig entschieden, spontan Hilfe zu leisten und 500 Euro für die Beschaffung von dringend benötigten Lebensmitteln zu spenden“, sagte Walter Benz, Vorsitzender der Unabhängigen Bürger Viernheim (UBV), bei der symbolischen Scheckübergabe. Manfred Weidner aus dem Focus-Vorstand zeigte sich erfreut über die Zuwendung, „denn die Vorräte gehen angesichts der Flüchtlingsproblematik in Silly allmählich zu Ende.“

Das Geld stammt aus der Parteikasse, „und ist bei unserer Partnerregion in Burkina Faso sicher gut angelegt. Es ist nur allzu verständlich, dass die Leute dort um ihr Leben fürchten und vor der Gewalt flüchten. Wir sind mit unserer Spende gerne ein Vorreiter und hoffen auf zahlreiche Nachahmer“, so Benz weiter.

Manfred Weidner schilderte noch einmal die Zustände in Silly. „Dort ist im vergangenen Jahr die Ernte durch eine lange Trockenperiode nicht so reichlich ausgefallen wie erhofft, entsprechend wenige Vorräte konnten angelegt werden. Außerdem ist es schwierig, die selbst produzierten Lebensmittel haltbar zu machen.“ Am Mittwoch haben die UBV außerdem die Preisträger ihres Gewinnspiels aus dem Wahlkampf ermittelt. Damals waren über 12 000 Infoblätter über Zeitungen und in den Haushalten verteilt worden. Demnächst bekommen 20 glückliche Gewinner Post, die Briefe enthalten Gutscheine für Viernheimer Gastronomiebetriebe über jeweils 25 Euro. „Wir wollen damit den Wählern für ihre Teilnahme danken und gleichzeitig die Geschäftsinhaber in ihrer schwierigen Zeit unterstützen“, sieht Benz gleich mehrere Gewinner.