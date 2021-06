Hilfe bei Trennung und Scheidung

Viernheim. Der Gesprächskreis „Trennung – Scheidung – Neubeginn“ lädt am Mittwoch, 23. Juni, ab 17 Uhr zu seinem nächsten Treffen ein – aufgrund der Corona-Pandemie weiterhin online. Geleitet wird das Treffen von Rechtsanwältin Patricia Neff und der städtischen Gleichstellungsbeauftragten Maria Lauxen-Ulbrich. Zur Wahrung der Privatsphäre der Betroffenen können lediglich Personen teilnehmen, die schon einmal in einer persönlichen Beratung im Gleichstellungsbüro waren oder bereits am Gesprächskreis teilgenommen haben. Daher wird um vorherige Anmeldung per E-Mail unter gleichstellungsbuero@viernheim.de oder telefonisch unter 06204/ 988-364 oder 988-361 im Gleichstellungsbüro gebeten. Den Interessierten werden sodann im Nachgang die erforderlichen Zugangsdaten mitgeteilt. red

