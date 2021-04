Viernheim. Um die Themen „Pflege“ und „Demenz“ stärker in die Gesellschaft zu tragen und dafür zu sensibilisieren, findet am Mittwoch, 5. Mai, von 16 bis 19 Uhr ein öffentliches Rathausgespräch in Viernheim statt. Hierfür sucht die Stadt pflegende Angehörige, die bereit sind, mit den Verantwortlichen der einzelnen Bereiche über ihre oftmals schwierige Situation und auch ihre Bedürfnisse und Wünsche zu sprechen. So sollen Bedarfe in der häuslichen Pflege aufgedeckt werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Die Erkenntnisse aus diesem Austausch sollen außerdem in die tägliche Arbeit und die Planungen der einzelnen Stellen einfließen, um den Menschen mit Demenz und deren Angehörigen das Leben zu erleichtern. Veranstalter sind das städtische SeniorenBüro und das Demenznetz Viernheim in Kooperation mit dem Institut für Gerontologie der Universität Heidelberg. Auf Grund der Corona-Pandemie findet die Veranstaltung digital statt.

Bei dem Rathausgespräch werden unter anderem Bürgermeister Matthias Baaß, Dr. Joachim Grießhaber und Pfarrer Markus Eichler teilnehmen. Zusätzlich stellen sich Verantwortliche aus den Bereichen SeniorenBüro, Vereinsarbeit, Kultur und Sport, Wohnen, Bildung, ambulante Pflege und Ehrenamt als Gesprächspartnerinnen und -partner zur Verfügung, um über Möglichkeiten bürgerschaftlichen Engagements sowie neue Unterstützungsformen in der Pflege von Menschen mit Demenz zu diskutieren.

Interessierte, die an dem Rathausgespräch teilnehmen möchten, aber sich technisch nicht ausreichend fit dafür fühlen, können durch sogenannte Digitalpaten unterstützt werden. Zusätzlich wird bei Bedarf auch die Betreuung des Angehörigen für die Zeit des Rathausgesprächs sichergestellt. Das Team des Instituts für Gerontologie wird mit den pflegenden Angehörigen im Vor- und Nachgang der Veranstaltung Gespräche führen und diese durch den Prozess begleiten. red

