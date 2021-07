Highlights zum Ende der Grundschulzeit

Viernheim. Gleich zweimal konnte Corona-bedingt für die vierten Klassen der Friedrich-Fröbel-Schule (FFS) die geplante Klassenfahrt sowie der Nachholtermin nicht stattfinden. Grund genug für die Klassenlehrkräfte der Jahrgangsstufe mit besonderen Aktionen und Ausflügen, die wieder möglich sind, die nun zu Ende gehende Grundschulzeit ausklingen zu lassen.

Auf dem Programm stand ein Ausflugstag nach Weinheim – hier wanderten die Kinder zur Burg Windeck und durch den Exotenwald, wo sie auf der großen Wiese noch zusammen Spiele absolvieren konnten. Auch der Besuch einer Eisdiele in der Weinheimer Innenstadt durfte natürlich nicht fehlen. Gleich an zwei Tagen ging es zu Fuß in den Viernheimer Wald – so wurden der Bonanzaspielplatz sowie der Vogelpark besucht, am anderen Tag der Kletterwald – ein wahres Highlight für die Kinder.

Beim Labyrinth-Tag in der Schule, den Schulseelsorgerin Christina Feifer gestaltete, wurden die vergangenen Jahre reflektiert, verschiedene Labyrinthe betrachtet und eines auch auf Holz aufgezeichnet. Die Kinder durften mit einem Hammer Nägel entlang den Linien hineinschlagen, worum später ein Faden gespannt wurde. Der Abschluss dieses Tages fand in der Hildegardkirche statt, in der ein großes Labyrinth ausgelegt wurde, das die Kinder abgehen konnten und in einer Muschel einen Wunsch mit auf den Weg bekamen.

Am vorletzten Schultag werden die Kinder der vierten Klassen dann offiziell in einer kleinen Feier verabschiedet.

In der kommenden Woche sind an der FFS für die Jahrgangsstufen eins bis neun Sport- und Spieltage geplant – im Waldstadion für die Sekundarstufe und im Familiensportpark West für die Grundschule. Spiel und Spaß stehen dabei im Mittelpunkt. red