Hier wird geblitzt

Viernheim. Doppelt so schnell wie erlaubt war in der vergangenen Woche ein Autofahrer oder eine Autofahrerin auf der Lorscher Straße unterwegs, nämlich mit Tempo 60 statt der erlaubten 30 Stundenkilometer. Dafür gibt es laut Mitteilung der Stadt ein Bußgeld von 180 Euro, einen Punkt in Flensburg und den wenig schmeichelhaften Titel als „Raser der Woche“ in Viernheim. Auch in der kommenden Woche gibt es wieder Geschwindigkeitsmessungen, und zwar diesmal in den folgenden Straßen: Weinheimer Straße, Friedrich-Ebert-Straße, Berliner Ring, Robert-Koch-Straße, In den Brückengärten, Einsteinstraße, Heidelberger Straße und Industriestraße. red

