Herrliche Aussichten

Viernheim. Nach dem Ende der Radtouren des Ski-Clubs wandern die Räder meist in den Keller, denn nun beginnt die Zeit für die beliebten herbstlichen Wanderungen. Zum Auftakt hatte Wanderleiter Georg Broos zu einer Tour von Heppenheim nach Kirschhausen eingeladen. Die Aktiven des Ski-Clubs fuhren mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Start der Wanderung in Heppenheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hier waren die Wanderer aus Viernheim von der Schönheit des Marktplatzes der Kreisstadt fasziniert. Mit seinen herrlichen Fachwerkhäusern und dem „Dom“, wie die Heppenheimer ihre Kirche St. Peter nennen, war es gewiss einer der schönsten Starts bei Wanderungen des Ski-Clubs. Schon bald nach Verlassen der Stadt erreichte die Gruppe auf Waldwegen den Maiberg, von der Anhöhe gegenüber grüßte die Starkenburg. Vorbei an der Heppenheimer Freilichtbühne fand man unterhalb der Wilhelmshöhe einen guten Rastplatz mit wunderschönem Blick über die Weinberge nach Heppenheim-Erbach. Schon seit Beginn der Wanderung waren die Viernheimer von den herrlichen Aussichten begeistert. Nun ging es stetig bergauf. Bei einem Blick ins angrenzende Tal sah man bereits das Wanderziel Kirschhausen. Doch bis dahin waren es noch einige Kilometer.

Der Abstieg war ebenso steil wie der Anstieg. In Kirschhausen erwartete das historische Gasthaus Zur alten Mühle die Wanderer zur Mittagsrast. Ganz in der Nähe war die Bushaltestelle, von wo aus es für die Gruppe dann per öffentlicher Verkehrsmittel wieder zurück nach Viernheim ging. Wanderleiter Georg Broos erhielt ein herzliches Dankeschön der Teilnehmer für diese gelungene Auftaktwanderung H.T.