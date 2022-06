Herrenteam erneut erfolgreich

Viernheim. Die zweite Herrenmannschaft der TSV-Amicitia-Triathleten holten sich im zweiten Rennen der 1. Hessenliga den zweiten Sieg. Beim Ederauen-Triathlon in Fritzlar waren die Viernheimer nicht zu schlagen.

Der Startschuss für Männer der 1. Hessenliga fiel morgens bei kühlen Außentemperaturen. Alle zehn Sekunden sprang ein Athlet ins Becken, um die 500 Meter Schwimmen zu absolvieren. Danach ging es auf die Radstrecke, die sich vor allem durch ihr Höhenprofil auszeichnet – auf den 20 Kilometern wurden rund 260 Höhenmeter gesammelt. Den Abschluss bildete der Fünf-Kilometer-Lauf über Wald und Wiese. Steffen Kundel absolvierte die drei Disziplinen als schnellster Viernheimer und kam als Gesamtzweiter ins Ziel.Nico Steisslinger folgte ihm auf dem dritten Platz, knapp vor Björn Geizenauer. Benedict Schnitzler (13. Platz) und Leon Werle (39. Platz) rundeten die Resultate ab. Mit zwei Podiumsplätzen sicherten sich die Viernheimer Herren den Tagessieg vor den Mannschaften von Eintracht Frankfurt und des WVC Kassel. Nach dem Sieg in Fulda haben die TSV-Amicitia-Athleten nun schon den zweiten Sieg eingefahren, nur noch zwei weitere Rennen stehen in dieser Saison noch an.

Louisa Woop in den Top Ten

Die Starterinnen der dritten Damenmannschaft des TSV Amicitia steuerten in der 2. Hessenliga einen fünften Platz bei. Bei leichtem Nieselregen machten sich Louisa Woop, Lena Dieter mit Guide Andrea Dieter, Elli Campbell und Lana Helt auf die Strecken. Für Louisa Woop und die sehbehinderte Para-Triathletin Lena Dieter war es der erste Start in einer Liga-Mannschaft des TSV Amicitia. Das junge Team schlug sich achtbar und erreichte Rang fünf in der Tageswertung. Louisa Woop schaffte als Neunte den Sprung in die Top Ten. su