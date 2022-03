Herren streben Aufstieg an

Viernheim. Nach einer knapp dreiwöchigen Pause haben die Badenliga-Herren einen Doppelspieltag vor der Brust. Am Donnerstag, 10. März, treten sie zum Nachholspiel bei der TSG Plankstadt an und schließen die Vorrunde der Badenliga am Samstag, 12. März, mit einem Heimspiel gegen die SG Leutershausen 2 ab.

Am Donnerstag um 20 Uhr können die Viernheimer zunächst bei den Plankstadter Wölfen beweisen, dass sie die Spielpause gut überstanden haben. Die Vorbereitung auf das Spiel war nicht optimal, Corona-bedingt konnte ein paar Tage überhaupt nicht trainiert werden. In der Trainingseinheit diese Woche bereitete sich der TSV Amicitia auf den Gegner vor.

Heimstarker Gegner

Plankstadt ist heimstark und lässt nur wenige Gegner die Punkte mitnehmen. Das haben sie vor allem gegen die Spitzenteams aus Hardheim und Oftersheim/Schwetzingen bewiesen, die mit leeren Händen abfahren mussten. So hat sich Plankstadt auf dem vierten Tabellenplatz festgesetzt, mit dem sie an den Aufstiegsspielen teilnehmen könnten.

Die Blau-Grünen stehen mit nur zweite Punkten mehr auf Rang eins. Sie wollen die Tabellenführung unbedingt verteidigen, um als Erster in die Aufstiegsrunde einzuziehen. Das können sie vielleicht schon heute klar machen, wenn ein Sieg bei der TSG Plankstadt gelingt. Trainer Christian Müller muss im Auswärtsspiel auf Rouven Müller, Felix Hildenbeutel und Patrick Koch verzichten. Dafür rückt Marcel König nach Verletzung zurück in den Kader. su