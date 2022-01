Herren starten mit einer Niederlage ins neue Jahr

Viernheim. Ein Leistungseinbruch in den letzten Minuten kostete den TSV Amicitia zwei Punkte. Das erste Spiel des Jahres verloren die Badenliga-Herren mit 29:34 (14:13) bei der HG Oftersheim/Schwetzingen 2.

Trainer Christian Müller hatte in der Abschlussbesprechung vor dem schwierigen Spiel gewarnt – und er sollte recht behalten. Denn trotz guten Beginns standen die Viernheimer am Ende mit leeren Händen da und rutschten in der Badenligatabelle auf Rang vier.

Ungenutzte Chancen

Die Blau-Grünen erwischten den besseren Start und lagen in der 13. Minute verdient mit 6:2 in Führung. Aber bereits in dieser Anfangsphase ließ der TSV Amicitia beste Möglichkeiten ungenutzt, was eine höhere Führung verhinderte und die Gastgeber zurück ins Spiel brachte. Binnen zehn Minuten konnten sie zum 9:9 ausgleichen (23.). In den verbleibenden Minuten der ersten Halbzeit konnte sich keine Mannschaft mehr absetzen, Marcel König brachte den TSV mit dem Halbzeitpfiff mit 14:13 in Führung.

Auch die ersten Minuten der zweiten Halbzeit waren zunächst ausgeglichen, nach dem 15:15 konnten sich die Gastgeber mehrfach mit zwei Toren Differenz absetzen (17:15, 18:16, 19:17). Fabian Medler egalisierte den Spielstand zum 19:19, und kurz darauf brachten Justus Mehl und Fabian Medler den TSV Amicitia erneut in Führung (22:21). Doch Viernheim schaffte es nicht, in der Abwehr die nötige Stabilität zu bekommen, hatte in Zweikämpfen immer wieder das Nachsehen und erlaubte der HG Oftersheim/Schwetzingen zu leichte Torerfolge. Auch zehn Minuten vor Schluss –Viernheim führte mit 25:24 – war noch nicht absehbar, wer als Sieger den Platz verlassen würde.

Bruch im Spiel

Mit dem 27:27 gab es einen unerklärlichen Bruch im TSV-Amicitia-Spiel: Im Angriff blieben beste Möglichkeiten ungenutzt oder technische Fehler verhinderten einen Torabschluss und in der Abwehr wurden die Hausherren regelrecht zum Torewerfen eingeladen. Die HG Oftersheim/Schwetzingen 2 konnte vorentscheidend auf 30:27 davonziehen, die Viernheimer fügten sich in die Niederlage. Die letzten beiden Treffer erzielte der beste Spieler des Spiels, der ehemalige Viernheimer Jugendspieler Steven Beck erhöhte zum 34:29-Endstand.

„Es ist eine bittere Niederlage, die das Minimalziel Aufstiegsrunde in Gefahr bringt“, konstatierte der stellvertretende Abteilungsleiter Ralf Schaal. Es sei aber noch Zeit, die nötigen Punkte für das Minimalziel einzufahren. Gut, dass am kommenden Wochenende gegen Tabellenführer TV Hardheim wieder Hossam Hassanien, Tim Gröger, Rouven Müller und Dennis Hoffmann zurück im Team sein werden.

TSV Amicitia: Patrick Koch, Marius Walter; Jan Willner 6, Ronny Unger, Felix Hildenbeutel, Justus Mehl 5, Sven Walther 3/1, Robin Helbig 2, Björn Van Marwick, Philipp Oswald 4, Ernst Mantek 1, Fabian Medler 6, Marcel König 2. su