Herren kämpfen sich auf Platz zwei zurück

Viernheim. Die Handballherren des TSV Amicitia sind wieder in der Spur: Die Mannen von Christian Müller und Mirco Ritter gewannen das Heimspiel gegen den TV Hardheim mit 31:26. Für den Tabellenführer der Badenliga war es die zweite Saisonniederlage, die Viernheimer konnten sich durch den verdienten Sieg wieder auf den zweiten Platz schieben.

Der TSV Amicitia wollte sich im ersten Heimspiel des Jahres zu gern für die knappe Hinspielniederlage revanchieren und auch die Niederlage vor Wochenfrist in Oftersheim/Schwetzingen wett machen. Nach dem 1:0 durch Sven Walther wehrte Marius Walter auf der anderen Seite den ersten Wurf der Favoriten ab und im Gegenzug fiel das 2:0. Hardheim konnte aber verkürzen, ausgleichen und in Führung gehen, nachdem Viernheims Angriffe abgefangen werden konnten. In dieser frühen Phase des Spiels schien sich die Partie zugunsten der Gäste zu entwickeln. Die defensiven Fehler der Hausherren nutzte der TV zu einer Zwei-Tore-Führung und erhöhte per Siebenmeter zum 5:8. Der TSV Amicitia mühte sich um den Anschluss, kam zunächst aber nicht näher heran. Die Angriffsbemühungen wurden erschwert, weil Ernst Mantek in kurzer Deckung weitgehend aus dem Spiel genommen wurde. Da sprang eben Hassanien in die Bresche und führte das Viernheimer Spiel, er verkürzte auf 10:11.

Wenig später blockte Walter den Hardheimer Wurf, und Mehl traf zum 11:11-Ausgleich (23.). Willner gelang sogar das Tor zur Führung, die bis zum Halbzeitpfiff behauptet werden konnte. Mit einem Doppelschlag durch Mantek nach der Pause erhöhte der TSV Amicitia auf 16:13. Nach Gegentreffer in Unterzahl nach der dritten Zeitstrafe für Medler baute Willner mit zwei Toren den Vorsprung aber wieder aus (18:14). Viernheim agierte vor allem in der Abwehr aggressiv und entschlossen und stellte den Spielstand auf 20:15.

Doch der Spitzenreiter der Badenliga steckte noch nicht auf, Hardheim verkürzte auf 22:19 und machte die letzte Viertelstunde noch spannend. Walter parierte einen Siebenmeter, aber Hardheim gelang der Anschluss, als der Ball im leeren Viernheimer Tor landet. Der TSV Amicitia agierte in Unterzahl ohne Torwart, musste diese Taktik in der 53. Minute aber umstellen. Nacheinander wurden Hassanien, Walther und Oswald auf die Strafbank geschickt, Unmut machte sich bei den Viernheimern breit. Doch trotz dreifacher Unterzahl waren die Südhessen erfolgreich, Willner erzielte das umjubelte 28:24. Die nächsten beiden Angriffe, mit doppelter Manndeckung gegen den TSV Amicitia, blieben erfolglos, die Gäste verkürzten auf 28:25 und 28:26. Unger konnte nochmals auf 29:26 erhöhen und Walter im Viernheimer Kasten wehrte mit einer tollen Reaktion Wurf und Nachwurf ab. Die letzten zweieinhalb Minuten stellte der TV auf offene Deckung um, Mantek kam trotzdem durch und erzielte das vorentscheidende 30:26. Den Schlusspunkt setzte Willner zum verdienten 31:26-Erfolg.

TSV Amicitia: Marius Walter, Patrick Koch; Jan Willner (6), Ronny Unger (1), Hossameldin Hassanien (2), Felix Hildenbeutel, Justus Mehl (6), Sven Walther (3), Robin Helbig (5/5), Björn Van Marwick, Philipp Oswald (1), Ernst Mantek (7), Fabian Medler. su