Herren festigen Tabellenplatz drei

Viernheim. Mit einem 69:63-Erfolg gegen den TSV Wieblingen II festigt die BG Viernheim-Weinheim den dritten Tabellenplatz in der Oberliga Baden. Dabei sah es in der ersten Halbzeit in der Weinheimer TSG-Halle nicht nach einem erfolgreichen Abend für die „Sharks“ aus.

Zu Spielbeginn waren die BG-Herren in der Defensive zu unaufmerksam, Wieblingen kam in den ersten drei Minuten zu drei erfolgreichen Dreipunktewürfen. Das konnten die „Sharks“ noch offensiv kompensieren, aber nach der ersten Führung (12:11, 4.) riss auch im Angriff der Faden. Wieblingen zog bis zum Ende des ersten Viertels auf 25:18 davon. Auch im zweiten Viertel leistete sich die BG, bei denen Daniel Lohrke als Spielertrainer den erkrankten Coach Robin Zimmermann ersetzen musste, zu viele Fehler im Abschluss. Auf 23:25 kämpfte man sich heran, doch dann waren es erneut die Wieblinger Distanzschützen, die ihr Team mit 35:23 nach vorn brachten. Die Gäste konnten diesen Vorsprung bis zum 44:33-Pausenstand halten.

Victor Habrich (am Ball) brachte mit sechs Punkten in Folge die BG Viernheim-Weinheim im Schlussviertel entscheidend in Führung. © BG Viernheim-Weinheim

Die Mannschaft der Hausherren kam deutlich engagierter aus der Halbzeitpause zurück. Die Routiniers Daniel Lohrke und Sal Baragiola gingen nun voran, Baragiola erzielte im dritten Viertel elf Punkte. Auch defensiv fand man nun Zugriff auf den Gegner, der in dieser Phase nur zehn Punkte erzielen konnte. Vor den letzten zehn Minuten war das Spiel beim Stand von 52:54 wieder völlig offen.

Beide Mannschaften agierten sehr unkonzentriert im Abschluss, bis zur 35. Minute schaffte lediglich Julius Hoffmann einen Korberfolg zum 54:54-Ausgleich. Dann aber trumpfte Victor Habrich auf, der mit sechs Punkten in Folge sein Team auf die Siegerstraße führte. Nach dem 8:2-Lauf führte die BG drei Minuten vor Schluss mit 62:56 und konnte erfolgreich dem letzten Aufbäumen der Wieblinger Gegner standhalten.

Für die BG Viernheim-Weinheim spielten: Sal Baragiola (15/1 Dreier), Daniel Lohrke (14), Jan Eberhardt (12), Victor Habrich (12), Leon Bregulla (5), Patrick Dörr (4), Dogukan Ceneli (2), Julius Hoffmann (2), Konstantin Hoffmann (2) und Jannik Schwarz (1). su