Herren feiern Sieg im Derby

Viernheim. Die Handballer des TSV Amicitia haben einen verdienten Derbysieg gefeiert. Gegen die SG Heddesheim gewannen die Viernheimer mit 32:23 (14:13) dank einer starken Phase in der zweiten Hälfte.

Dabei war lange nicht sicher, mit welcher Truppe die Viernheimer auflaufen konnten. Die Trainer Christian Müller und Mirco Ritter mussten auf Robin Helbig und Philipp Oswald verzichten, die nach Corona-Infektion noch nicht einsatzfähig waren. Auch Torwart Patrick Koch setzte krankheitsbedingt aus. Marcel König fehlt weiterhin verletzt, im schlimmsten Fall kann er in dieser Saison nicht mehr eingesetzt werden.

Die verbliebenen Spieler erwischten einen guten Start in die Partie. Insbesondere Justus Mehl zeigte sich schon in den ersten Minuten treffsicher, als er drei Treffer zur 4:1-Führung erzielte, und war im gesamten Spiel der stärkste Viernheimer Akteur. Allerdings bekam der TSV Amicitia in der Abwehr nie den richtigen Zugriff, so dass Heddesheim immer wieder zu leichten Toren kam. Wenn Viernheim mit drei oder vier Treffern vorne lag, konnten die Gäste umgehend verkürzen. So passierte es direkt vor der Halbzeitpause, dass Viernheim auf 14:11 erhöhte und binnen 15 Sekunden zwei Gegentreffer zum 14:13-Halbzeitstand kassierte.

Spielbestimmende zweite Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel dominierte Viernheim zunehmend das Spielgeschehen, bei den ebenfalls dezimierten Gästen schwanden ebenso die Kräfte. Viernheim konnte sich fortan auf Dennis Hoffmann im Tor verlassen, der Marius Walter zur Halbzeit ablöste und eine sehr gute Leistung zeigte. Justus Mehl traf weiterhin traumwandlerisch sicher und hatte am Ende eine hundertprozentige Wurfausbeute. Jan Willner wirbelte auf der linken Außenbahn, und Felix Hildenbeutel traf aus dem Rückraum. Spielentscheidend war der Zeitraum zwischen der 42. und 49. Spielminute, als die drei Akteure den Spielstand von 21:19 auf 27:19 stellten.

Den Acht-Tore-Abstand gaben die Gastgeber bis zum Ende nicht mehr ab und legten durch Hassanien noch zum 32:23-Endstand nach. Mit dem Sieg und nunmehr 16:6 Punkten konnte sich der TSV Amicitia wieder auf den zweiten Tabellenplatz in der Badenliga vorschieben und ist der Aufstiegsrunde ein Stück näher gekommen. Entschieden ist der Kampf um die Play-Off-Plätze aber noch nicht.

TSV Amicitia: Marius Walter, Dennis Hoffmann; Jan Willner 4, Ronny Unger 2, Hossameldin Hassanien 3, Felix Hildenbeutel 4, Justus Mehl 9, Tim Gröger 4/4, Sven Walther, Björn Van Marwick 2, Ernst Mantek, Fabian Medler 4. su

