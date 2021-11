Herren feiern deutlichen Sieg

Viernheim. Die Handballer des TSV Amicitia haben sich eindrucksvoll zurückgemeldet: Nach zuletzt zwei Niederlagen in der Badenliga folgte nun ein überdeutlicher 40:18-Sieg bei der SG Leutershausen 2 (SGL).

Viernheim musste krankheitsbedingt auf Philipp Oswald verzichten, dafür kam es zum Debüt des Neuzugangs Hossam Hassanien. Sein erster Einsatz nach seiner schweren Rückenverletzung war vielversprechend, er ist die erwartete Verstärkung. Die kommt dem TSV Amicitia gerade recht, denn Robin Helbig verletzte sich kurz vor der Halbzeitpause am Knie und es ist noch unklar, ob er längere Zeit ausfällt.

Die Viernheimer starteten mit Patrick Koch und Marius Walter als Torhüterduo in die Partie gegen die SGL, die mit lediglich neun Feldspielern und zwei Torhütern antrat. In den ersten Minuten konnten die vom Verletzungspech gebeutelten Gastgeber das Spiel noch ausgeglichen gestalten – Viernheim legte jeweils ein Tor vor und die SGL glich aus. Der TSV Amicitia konnte sich bis zur 14. Spielminute nicht absetzen, dann führten vier Tore in Folge zum 6:11. Nach dem 8:12 gehörten die letzten acht Spielminuten der ersten Hälfte den Blau-Grünen. Hassanien (2), Müller, Hildenbeutel und Willner erhöhten bis zur Pause auf 8:17. Die Viernheimer Überlegenheit war jetzt auch auf der Anzeigetafel deutlich.

Nach dem Seitenwechsel führte die Mannschaft von Christian Müller ihr temporeiches Spiel fort. Ballgewinne in der Abwehr wurden konsequent in Kontertore umgewandelt. Mitte der zweiten Halbzeit lagen die Gäste mit 11:28 vorne. Der dezimierten SGL 2 schwanden mehr und mehr die Kräfte, darauf konnte Viernheim aber keine Rücksicht nehmen und spielte die Partie mit einer hohen Intensität zu Ende. Der unbedingte Wille, eine gute Leistung über die gesamte Spielzeit abzuliefern, war beeindruckend. Sven Walther erzielte das 16:36 zur 20-Tore-Führung. Den Schlusspunkt setzte Ronny Unger, 30 Sekunden vor Spielende traf er zum 18:40-Endstand.

TSV Amicitia: Patrick Koch, Marius Walter; Jan Willner 5, Ronny Unger 3, Hossameldin Hassanien 3, Felix Hildenbeutel 1, Justus Mehl 4, Sven Walther 5/1, Robin Helbig 4/2, Björn Van Marwick 1, Ernst Mantek 3, Rouven Müller 7, Fabian Medler 3, Marcel König 1. su