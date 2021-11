Herren feiern Derbysieg

Viernheim. Es war kein berauschendes Spiel, brachte aber ein positives Ende für die Viernheimer. Die Handballer setzten sich im Derby bei der SG Heddesheim (SGH) mit 28:25 (12:14) durch und haben die Aufstiegsrunde weiter fest im Blick.

Das Badenliga-Derby der beiden Nachbarstädte fand unter 2Gplus-Gplus-Regelung für die 150 Zuschauer statt. Die Verantwortlichen der SG Heddesheim hatten vor der Halle eine Teststation aufgebaut, dennoch fanden weniger Fans den Weg in die Halle als unter normalen Bedingungen.

Die SG Heddesheim, bisher nur mit einem Sieg auf dem Konto, fand zunächst besser ins Spiel und führte mit 2:0 und 3:1. Marcel König egalisierte mit seinem Tor in der siebten Minute den Spielstand, und nun dominierten die Viernheimer die Partie. Sie schafften es aber nicht, sich mit mehr als zwei Toren abzusetzen und ließen die Gastgeber im Spiel. Die SGH konnte zum 10:10 ausgleichen und mit zwei weiteren Treffern sogar eine Zwei-Tore-Führung nachlegen. Den Rückstand konnte Viernheim bis zur Pause (12:14) nicht mehr aufholen, was an der fehlenden Konzentration in der Abwehr und im Spielaufbau lag.

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich zunächst wenig am Spiel beider Mannschaften – Heddesheim legte vor, Viernheim zog nach. Erst beim 17:16 für Heddesheim zog der TSV Amicitia das Tempo an. Mantek, Willner und Helbig drehten den Spielstand zum 17:19. Im Spielaufbau gab es immer noch reihenweise Fehler, so dass die Südhessen noch keine Vorentscheidung erzwingen konnten. Auch in der 48. Minute war der Ausgang des Spiels noch völlig offen, als Heddesheims Stephan den Ausgleich zum 21:21 erzielte. In den letzten Minuten kam in der Halle das erste Mal richtige Derbystimmung auf, beide Mannschaften wollten die Punkte.

Torwart hält den Vorsprung fest

Ein entscheidender Faktor für die Südhessen war in dieser Phase Torhüter Patrick Koch, der Marius Walter in der zweiten Halbzeit im Viernheimer Gehäuse abgelöst hatte. Er verhinderte nämlich mehrmals den Ausgleichstreffer, so dass Viernheim ständig mit einem oder zwei Toren vorne lag. Als sich SG-Spieler Walzenbach eine Zeitstrafe einhandelte (55.), machte Viernheim den Sieg klar. Marcel König sorgte mit seiner Dynamik und seinem Willen für die Treffer zum 23:25 und 23:26. Heddesheim agierte in den letzten Spielmomenten mit einer offenen Manndeckung, konnte den verdienten 28:25-Sieg der Viernheimer aber nicht mehr verhindern.

„Auch solche Spiele müssen erst einmal gewonnen werden, und auch solche Siege bringen die gewünschten zwei Punkte“, zeigte sich der stellvertretende Abteilungsleiter Ralf Schaal zufrieden, gemessen am Ergebnis. Für den TSV Amicitia ist die Vorrunde in der Badenliga-Gruppe damit gespielt. Mit fünf Siegen und zwei Niederlagen liegt man auf Platz zwei der aktuellen Tabelle und damit voll im Soll. Der Fünfte und damit der erste, der nicht an den Aufstiegsspielen teilnimmt, liegt aber nur zwei Punkte zurück, deshalb wollen die Handballherren in der Rückrunde diesen Abstand möglichst weit ausbauen.

TSV Amicitia: Patrick Koch, Marius Walter; Jan Willner 5, Ronny Unger, Hossameldin Hassanien, Felix Hildenbeutel, Justus Mehl, Sven Walther, Robin Helbig 9/4, Björn Van Marwick 1, Philipp Oswald 3, Ernst Mantek 2, Fabian Medler 2, Marcel König 6. su