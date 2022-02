Herren erobern die Tabellenspitze

Viernheim. Für die Handballherren war es ein Pflichtsieg, der sie aber an die Spitze der Badenliga-Tabelle brachte: Mit 22:18 gewann der TSV Amicitia das Spiel beim TV Eppelheim und hat nun beste Aussichten auf die Aufstiegsrunde.

In der Capri-Sonne-Arena in Eppelheim trafen die Viernheimer auf den erwartet schwachen Gegner. Der Tabellenletzte hatte zudem nur zehn einsatzfähige Spieler. Aber in diesem vermeintlich leichten Spiel taten sich die favorisierten Gäste unglaublich schwer. Das südhessische Spiel war geprägt vom Auslassen hundertprozentiger Chancen sowie einer Menge von technischen Fehlern, so dass der Endstand viel knapper ausfiel als erwartet.

Der TSV Amicitia lag nach wenigen Spielminuten mit 3:1 vorne, konnte sich aber nicht weiter absetzen. Immer, wenn Viernheim auf einen Vier-Tore-Abstand erhöht hatte (3:7, 4:8), kam Eppelheim wieder heran. Mit dem 8:9 hatten die Gastgeber fast den Anschluss geschafft, Viernheim konnte sich bis zur Pause nochmal auf 9:12 absetzen.

Nach der ersten Hälfte hätte die Mannschaft, diesmal von Mirco Ritter gecoacht, schon mit weitaus größerem Vorsprung führen müssen. Die Entscheidung in der Partie fiel zwischen der 41. und 49. Minute. Eppelheim hatte den Abstand bis dahin konstant gehalten und sich bis auf 13:16 herangekämpft. Ein Zwischenspurt mit vier Treffern von Tim Gröger führte zum 13:20-Zwischenstand. Das konnten die dezimierten Eppelheimer nicht mehr aufholen, der TSV Amicitia musste sich für den neunten Saisonsieg nicht mehr anstrengen.

In der Gruppenphase der Badenliga stehen noch zwei Spiele aus, das Nachholspiel in Plankstadt am Donnerstag, 10. März, und die Partie gegen die SG Leutershausen 2 am Samstag, 12. März. Aus eigener Kraft kann die eroberte Tabellenführung behauptet werden, was für die beste Ausgangsposition in den Meisterschaftsspielen sorgt.

TSV Amicitia: Marius Walter, Dennis Hoffmann; Jan Willner 3, Ronny Unger, Hossameldin Hassanien, Felix Hildenbeutel 1, Justus Mehl 5, Tim Gröger 5/2, Sven Walther 1, Robin Helbig 1, Björn Van Marwick, Ernst Mantek, Rouven Müller 4, Fabian Medler 2. su

