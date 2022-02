Herren empfangen den Karlsruher TV

Viernheim. Ein volles Programm steht für die Basketballer der BG Viernheim/Weinheim auf dem Wochenendplan. Die Korbjäger blicken dabei besonders auf die Heimspiele der Herren und der Jugendbundesliga.

In der Oberliga der Männer empfängt die BG Viernheim/Weinheim am Sonntag um 18 Uhr den Karlsruher TV in der Weinheimer TSG-Halle. Die Herren müssen gegen den Tabellenletzten die Scharte aus dem Hinspiel ausmerzen, das man knapp mit fünf Punkten Differenz verlor. Für die Karlsruher war das einer von bislang nur zwei Saisonsiegen. Das Team von Coach Zimmermann will an die gute Abwehrleistung vom Spiel gegen Lörrach anknüpfen und hofft auf die weiter positive Entwicklung insbesondere der jungen Spieler, die Zug um Zug mehr Verantwortung übernehmen müssen.

Die Rhein-Neckar-Metropolitans stehen in der Jugendbasketballbundesliga (JBBL) vor entscheidenden Wochen. Bis zum 4. März stehen noch sechs Spiele in der Relegation an. Am Sonntag um 13.15 Uhr kommt es in Weinheim zum Rückspiel gegen die Young Gladiators Trier, gegen die man im Hinspiel knapp gewinnen konnte, obwohl man zwischenzeitlich schon mehr als 20 Punkte zurücklag. Bei den Talenten fällt bis voraussichtlich Ende Februar der wichtige Spieler Koray Kocak aus, der sich in einem U16-Spiel gegen den USC Heidelberg einen Nasenbeinbruch zugezogen hat.

In der TSG-Halle in Weinheim startet der Spielbetrieb am Sonntag um 10 Uhr mit der U10 gegen die TG Sandhausen/SG Walldorf 1. Um 16 Uhr gehen die U6-Jungs gegen BG Karlsbad aufs Parkett. Um 20 Uhr folgt die Partie in der Bestenrunde der Ü40-Basketballer. Die BG Viernheim/Weinheim trifft dabei auf den SB Heidenheim. In der Sporthalle der Albertus-Magnus-Schule spielen die U14 (12 Uhr gegen TV Schwetzingen) und die weibliche U16 (14 Uhr gegen TV Sinsheim). Die Frauen treten am Samstag, 12. Februar, um 17 Uhr beim TV Sinsheim an. Ebenfalls auswärts am Ball sind heute die U12mix um 9.45 Uhr beim TSV Wieblingen und die Oberliga-Mannschaft der U14 um 17 Uhr beim USC Heidelberg. su