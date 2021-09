Herren auf Platz zwei

Viernheim. Der Short Track Swim&Run in Griesheim bildete den Abschluss der Saison in den Triathlon-Hessenligen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die zweite Viernheimer Herrenmannschaft startete in der 1. Hessenliga. 225 Meter Schwimmen und 1,5 Kilometer Laufen wurde als Staffelrennen ausgetragen. Henrik Schmitt ging dabei zweimal auf die Strecke, da Nicolas Honsowitz verletzungsbedingt auf einen Start verzichten musste. Die Zeiten von Henrik Schmitt (8:40 und 9:19 Minuten), Benedict Schnitzler (9:18), Leon Werle (9:54) und Björn Geizenauer (8:56) ergaben in der Addition einen guten zweiten Platz in der Tageswertung mit nur 36 Sekunden Rückstand auf Eintracht Frankfurt.

Das Team TSV Amicitia Viernheim II schließt die Saison 2021 mit dem dritten Platz in der Gesamtwertung der 1. Hessenliga ab. Das dritte Viernheimer Triathlon-Damen-Team musste in der 2. Hessenliga über die identischen Distanzen rund um das Griesheimer Hallenbad rennen. Im Viernheimer Team gingen Hannah Geizenauer (10:47 Minuten), Andrea Dieter (12:34), Sarah Campbell (13:01) und Stephanie Rotzoll (13:27) an den Start. Die erreichten Zeiten brachten den Damen in der Tageswertung den sechsten Rang. su