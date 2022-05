Herren 3 feiern Meisterschaft

Viernheim. In ihrem letzten Saisonspiel benötigten die Herren 3 der BG Viernheim-Weinheim noch einen Sieg in der Kreisliga A für den Meistertitel. Und das Team lieferte ab: Durch den Erfolg gegen Sinsheim feierten die Basketballer erneut einen Titelgewinn.

Die Mannschaft konnte in der letzten Saison schon den Aufstieg aus der Kreisliga B feiern. Die Hauptrunde verlief noch holprig, das Team steigerte sich aber von Spiel zu Spiel und nahm nur eine Niederlage mit in die Meisterrunde. Sollte man alle Spiele gewinnen, wäre man Spitzenreiter vor Ziegelhausen.

Gegen die zweite Mannschaft des TV Sinsheim sollte nun der letzte und entscheidende Sieg eingefahren werden. Gleich von Beginn an war die BG hellwach und konnte durch den schnellen Marc Nguyen leichte Punkte erzielen. Stavros Delinikolas kurbelte die Offensive weiter an. Da Sinsheim aber sowohl von der Dreipunkt- als auch von der Freiwurflinie treffsicher war, ging es nur mit einer knappen Fünf-Punkte-Führung in die erste Pause (23:18). Im zweiten Viertel zeigte die Mannschaft, dass sie unter den Körben dominierte. Die Center Tim Bohnhoff, Martin Soldini und Manuel Grünewald kamen immer wieder zu guten Aktionen unter dem Korb. Ging der Ball daneben, erarbeitete man sich durch Offensivrebounds weitere Chancen. Und auch die Freiwurfquote war beim Saisonabschluss zufriedenstellend. Die Führung wurde zur Halbzeit leicht ausgebaut (41:30).

Nach der Pause versuchte Spielertrainier Dan Hagedorn den Gegner aus dem Konzept zu bringen, in dem er mehrfach zwischen Mann- und Zonenverteidigung hin und her wechselte. Jakob und Lorenz Schwind wiederum setzen die Verteidigung des Gegners immer wieder durch ihren Zug zum Korb unter Druck. Da die Gäste nicht aufgaben und die BG unkonzentriert wurde, ging man mit neun Punkten Vorsprung in das letzte Viertel (55:46). Aber diese Chance auf die Meisterschaft ließ sich die BG nicht mehr nehmen. Ruhig dirigierte Aufbauspieler Andreas Bissinger das Spiel, die BG konnte nochmal ordentlich zulegen und gewann das Spiel deutlich und verdient mit 84:56. Nächstes Jahr will der Kreisliga-Meister dann die Bezirksliga aufmischen.

BG Viernheim-Weinheim: Randolph Sinon (20 Punkte), Marc Nguyen (14), Stavros Delinikolas (10/2 Dreier), Jakob Schwind (9), Tim Bohnhoff (9), Manuel Grünewald (8), Andreas Bissinger (5), Martin Soldini (4), Dominik Träger (3/1), Lorenz Schwind (2) und Dan Hagedorn (Spielertrainer). Weitere eingesetzte Spieler im Saisonverlauf: Patrick Menzel, Tautvydas Rainys, Ivan Petrovic, Jonas van Treek und Tobias Ziegler. su