Herren 1 bestreiten Derby

Viernheim. Nach einem spielfreien Wochenende geht es für die Handballherren des TSV Amicitia weiter mit dem Ligaalltag. Dabei geht das Badenliga-Team erneut in ein Derby.

Die Herren 1 wollen morgen unbedingt einen Kerwesieg von ihrem Gastspiel beim TV Friedrichsfeld mit nach Hause bringen. In der Mannheimer Lilli-Gräber-Halle herrscht Haftmittelverbot, so dass die Spiele immer große Spannung versprechen. Der TSV Amicitia muss mit der Situation ohne Harz umgehen, hat sich aber im Training auf das Spiel ohne Haftmittel vorbereitet. Grundstock für weitere zwei Punkte muss eine stabile Abwehr sein. Trainer Christian Müller kann nicht auf den gesamten Kader zurückgreifen. In den vergangenen Tagen waren einige Spieler wie Müller und König gesundheitlich angeschlagen, sollten aber einsatzbereit für das Derby sein. Definitiv ausfallen wird Felix Hildenbeutel, der beruflich verhindert ist, sowie der langzeitverletzte Hossameldin Hassanien.

Der TV Friedrichsfeld belegt aktuell den dritten Platz, mit 5:3 Punkten aus vier Spielen. Deutliche Siege wurden in heimischer Halle gegen die bislang punktlosen SG Heddesheim und die SG Leutershausen 2 eingefahren, dazu kamen ein Unentschieden in Eppelheim und eine knappe Niederlage bei der HG Oftersheim/Schwetzingen 2. Spielbeginn ist morgen um 17.30 Uhr.

Bereits am Samstag spielen die Herren 2 beim TV Sinsheim. Die Mannschaft von Trainer Ralf Schaal hat bisher beide Saisonspiele gewonnen und führt die Tabelle der Bezirksliga 2, Gruppe 2, an. Der TV Sinsheim hat ein Spiel mehr und dabei eine Niederlage hinnehmen müssen. Für das Auswärtsspiel muss Trainer Schaal auf mehrere etatmäßige Spieler verzichten, wird aber eine schlagkräftige Truppe aufbieten können, um den Spitzenplatz zu verteidigen.

Maskenpflicht in der Halle

Für die Handballfans ergeht der besondere Hinweis, dass seit dieser Woche in Baden-Württemberg die Corona-Warnstufe gilt. Einlass in die Halle, sowohl in Sinsheim als auch in Mannheim, bekommen nur Zuschauer, die geimpft oder genesen sind oder einen aktuellen PCR-Test (keinen Schnelltest) vorweisen können. Außerdem besteht in der Halle Maskenpflicht, auch auf dem Sitzplatz. su