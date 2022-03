Heringsessen der evangelischen Frauenhilfe

Viernheim. Kürzlich hatte die evangelische Frauenhilfe zu ihrem traditionellen Heringsessen eingeladen. Die Gruppe um Ottilie Bernád-Müller trifft sich nach der langen Corona-Pause seit dem vergangenen Sommer wieder regelmäßig mittwochnachmittags im Gemeindezentrum in der Saarlandstraße.

Nun wurde mit dem Heringsessen und der anschließenden Andacht, die von Pfarrer Blöcher gehalten wurde, die Fastenzeit eingeleitet. „Das Leben ist kein Wesen, sondern ein Werden. Keine Ruhe, sondern ein Üben“, sagte Martin Luther einst. In diesem Sinn sollten wir bewusst leben, genießen, was wir haben und in schweren Zeiten nicht hadern. Von den Teilnehmerinnen gefaltete Papierflieger symbolisierten das Loslassen und das wieder Aufstehen nach einer Bruchlandung. So gestärkt und ermutigt war nach der Andacht noch Zeit zum Plaudern und zum Austausch.

Die Treffen der evangelischen Frauenhilfe sind abwechslungsreich und unterhaltsam gestaltet. Die Damen freuen sich immer über neue Interessierte und laden zu einem Besuch der geselligen Nachmittage ein – jeder ist willkommen. Für Rückfragen und Anmeldung können sich Interessierte an Ottilie Bernád-Müller, Telefon: 06204/61 14 03, E-Mail: o.bernad-mueller@t-online.de, oder an das Gemeindebüro der Christusgemeinde Viernheim, Telefon: 06204/54 01, E-Mail: christusgemeinde.viernheim@ekhn.de, wenden. red

