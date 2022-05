„Hering to go“ als kleines Lebenszeichen

Viernheim. Der Club der Gemütlichen (CdG) hofft auf eine vollständige Kampagne ab dem 11. November. Die Jahreshauptversammlung des Vereins ging zügig über die Bühne, da die Pandemie in den vergangenen Monaten nur eingeschränkte Aktivitäten zugelassen hatte. Nach nicht mal einer halben Stunde konnte der Vorsitzende Michael Werle die Sitzung schließen.

Mit drei donnernden „Ahoi“ wurde die Mitgliederversammlung eröffnet. Diesen Ruf wollen die Viernheimer Fastnachter in den kommenden Monaten noch möglich oft hören. Danach schilderte Michael Werle seine ersten Schritte als Vorsitzender, die ihn zum Ortsgericht, zum Registergericht, zu den Banken, zum Steuerberater und zu den Verbänden geführt haben. „Letztendlich erfolgte am 7. Dezember die Eintragung des Vorstandswechsels ohne Beanstandung beim Registergericht.“

Angepackt haben die Mitglieder aber trotz Corona: Gearbeitet wurde an der Modernisierung der Küche im Vereinsheim, und vor der Einfahrt musste die marode Pergola abgerissen werden. Doch beim Thema Veranstaltungen konnte nicht viel berichtet werden. Denn als die Kampagne gerade so richtig begonnen hat, grätschte der Corona-Virus dazwischen. „Nach der Pressevorstellung unserer Stadt- und CdG-Prinzessin Alina I. Von Tanz und Glanz und der Ausgrabung der Fastnacht konnten wir am 13. November noch die Prinzessin inthronisieren und die Garden vorstellen, ehe wir den rasant steigenden Infektionszahlen Tribut zollen mussten“, berichtete CdG-Präsident Detlef Gläser. „Das war ein vorweggenommener Aschermittwoch.“ Mit der Aktion „Hering to go“ hätten sie am richtigen Aschermittwoch immerhin ein Lebenszeichen senden können.

Kurz fassen konnte sich auch Gardeministerin Petra Hinz. „Durch Corona war der Übungsbetrieb stark eingeschränkt oder musste sogar ganz ausfallen. Trotzdem ist es uns gelungen, das Miteinander mit den Kindern und Eltern zu pflegen. Aktuell kann wieder voll trainiert werden.“ In den verschiedenen Garden sind 48 junge Tänzerinnen und zwei junge Tänzer aktiv.

Weniger gute Nachrichten hatte Schatzmeisterin Simone Kadel zu vermelden. „Weil die meisten Veranstaltungen abgesagt werden mussten, gab es auch deutlich weniger Einnahmen. Unterm Strich steht in der Bilanz deshalb ein leichtes Minus.“ Die Kassenprüfer hatten an der Buchführung allerdings nichts auszusetzen und beantragten die Entlastung des Vorstands, die einstimmig erfolgte.

Närrische Termine stehen fest

Für die anstehende Kampagne stehen bereits die Termine fest, das Viernheimer Bürgerhaus sei als Veranstaltungsort gebucht. Dort soll die närrische Zeit am 12. November mit den Ordensverleihungen und der Vorstellung der offiziell eröffnet werden. Am 21. Januar 2023 lädt der CdG zum Ball der Prinzessin an. Die närrische Sitzung findet am 4. Februar statt. „Wir hoffen, dass wir diesmal alle Veranstaltungen genießen können“, sagte Werle.

Zunächst steht am 23. und 24. Juli das traditionelle Sommerfest an. Damit geht eine gravierende Änderung einher. „Nachdem die Metzgerei Heckmann als langjähriger Lieferant von Fleisch und Wurst geschlossen hat, wird es diesmal keine Grillhaxen geben“, teilte der CdG-Vorsitzende mit. JR