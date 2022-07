„Es wird immer irgendetwas geben, was eine Schule noch nicht erlebt hat.“ Dr. Ursula Kubera weiß, wovon sie spricht. In 21 Jahren als Schulleiterin der Albertus-Magnus-Schule (AMS) hat sie tatsächlich eine Menge erlebt. In der kommenden Woche wird die 65-Jährige am letzten Schultag vor den Sommerferien in den verdienten Ruhestand verabschiedet.

An ihren ersten Eindruck von der AMS

...