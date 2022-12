Helbig sorgt für Stimmung

Viernheim. Am Dienstag, 20. Dezember, steht vor der Goetheschule von 15 bis 19 Uhr eine weitere Ausgabe des Treffpunkt am Rovigoplatz an. Im Rahmen der Aktion „Lebendige Adventszeit“ ist der Viernheimer Alleinunterhalter Thomas Helbig einmal mehr musikalischer Gast. Zu hören gibt es internationale Loungemusik und natürlich auch bekannte Weihnachtslieder – Mitsingen ist ausdrücklich erwünscht.

Nach getaner Arbeit oder einem anstrengenden Tag bietet die Veranstaltung eine gute Möglichkeit, sich bei Musik, einem kleinen Imbiss sowie kalten und heißen Getränken in angenehmer Atmosphäre die Zeit zu vertreiben. Der Treffpunkt am Rovigoplatz ist eine Kooperation der städtischen Wirtschaftsförderung und einzelner Händler. Dazu zählen die Worschdkischd, die Winzergenossenschaft Schriesheim und das coffee-bike sowie immer wieder wechselnde Anbieter. Ab und zu nutzen auch Vereine und Organisationen die Zusammenkunft, um sich zu präsentieren. Im Rahmen der Aktion „Lebendige Adventszeit Viernheim“ ist auch das Kultur- und Sportamt eingebunden. red