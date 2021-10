Heimspiele zum Auftakt

Viernheim. Später als sonst startet die Saison für die Handballmannschaften des TSV Amicitia. An diesem Wochenende geht es gleich mit mehreren Heimspielen in der Waldsporthalle um die ersten Punkte der Saison 2021/22.

„Wir haben alle Vorarbeiten geleistet“, sagt Abteilungsleiter Jochen Hinz, dass der TSV Amicitia sämtliche Auflagen für den Spielbetrieb unter Corona-Bedingungen erfüllen kann. Orientiert an den gesetzlichen Vorgaben und den Regeln des Verbands wurde das entsprechende Hygienekonzept entwickelt. Gut vorbereitet starten die Handballer am Samstag, 2. Oktober, in den Heimspieltag. Im Mittelpunkt stehen dabei die Auftritte der beiden Badenliga-Mannschaften. Die Damen empfangen um 17.15 Uhr den TSV Rot, um 19.30 Uhr geht es für die Herren gegen den TV Eppelheim los. Die Viernheimer Handball dürfen sich zum Saisonstart keinerlei Nachlässigkeiten erlauben, um gleich die ersten Punkte für das angestrebte Ziel einzufahren. Am Ende der Badenliga-Saison sollen nämlich die Play-Offs für die Aufstiegsrunde zur Baden-Württemberg-Oberliga stehen. Den ersten Schritt will das Team von Christan Müller und Mirco Ritter gegen den TV Eppelheim machen. Die Trainer müssen neben Tim Gröger (Langzeitauslandsaufenthalt) auch auf Hossam Hassanien (verletzt) verzichten, haben aber die maximale Spieleranzahl auf der Bank. Im Tor setzt Dennis Hoffmann aus, so dass Marius Walter und Patrick Koch das Torhüterduo zum Saisonauftakt bilden.

Handballerinnen greifen an

Nach elfmonatiger Handballpause greifen auch die Viernheimer Handballerinnen wieder in einem Pflichtspiel zum runden Leder. Trainerin Steffi Dietrich plagen aber bereits Personalsorgen. Celine Schütz fällt mit einer Schulterverletzung auf unbestimmte Zeit aus. Franziska Mandel laboriert an einer Fußverletzung. Da kommt der kurzfristige Wechsel von Jacqueline Mader, die zuletzt ihre Handballschuhe für den TSV Birkenau schnürte, mehr als gelegen. Die Spielerin mit der Erfahrung aus der Dritten Liga hatte eigentlich ihre Handballschuhe an den Nagel gehängt, gibt jetzt aber in dem jungen Viernheimer Team ihr Comeback. Das Team wird den TSV Rot alles in die Waagschale werfen, um die ersten Punkte einzufahren. Die Trainerin rechnet mit kämpferisch eingestellten Roterinnen, gegen die man mit konzentriertem und geduldigem Spiel ankommen will. Abgerundet wird der Spielbetrieb in der Waldsporthalle heute von den Partien der männlichen E-Jugend gegen TSG Seckenheim (12 Uhr), der weiblichen D-Jugend (um 13.15 Uhr gegen die MSG HeLeuSaase 2) und der männlichen B-Jugend, die um 15.15 Uhr gegen die JSG Rot-Malsch aufläuft. Am Sonntag um 14 Uhr folgt noch die Partie der männlichen C-Jugend gegen die HG Oftersheim/Schwetzingen 2. Die D-Jugend spielt am Samstag, 2. Oktober, auswärts bei der SHG Waldbrunn/Eberbach (14.30 Uhr).

Das Hygienekonzept kann auf der Internetseite der Handballer und in den sozialen Netzwerken eingesehen werden. Für Zuschauer erfolgt der Einlass nach der 3G-Regel, nur wer geimpft, genesen oder getestet ist, kann die Handballspiele verfolgen. Beim Betreten und in der Halle muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, der nur auf dem Sitzplatz abgenommen werden kann. Für die Sitzplätze wurde der Tribünenbereich in Blöcke aufgeteilt, Stehplätze gibt es keine. Es gibt die Möglichkeit, sich über die Luca-App zu registrieren. su

