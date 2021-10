Heimspiele für TSV Amicitia

Viernheim. Beim zweiten Heimspieltag gibt es das doppelte Derby für die Handballer: Die Badenliga-Herren und die Badenliga-Damen treffen am morgigen Sonntag auf die Teams der HG Oftersheim/Schwetzingen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nachdem die Männer vor Wochenfrist nach den Corona-Fällen beim Gegner SG Leutershausen 2 kurzfristig spielfrei hatten, geht es morgen um 18 Uhr in der Waldsporthalle wieder um Punkte. Für Viernheim geht es nach der unfreiwilligen und ungeplanten Pause darum, wieder in den Rhythmus zu kommen. Mit der HG Oftersheim/Schwetzingen 2 kommt allerdings ein Gegner, der in der Vorwoche eine derbe Klatsche beim 19:34 in Hardheim einstecken musste. Deshalb werden die Gäste auf Wiedergutmachung aus sein, so dass der TSV Amicitia konzentriert ins Spiel gehen muss. Wenn die Mannschaft von Christian Müller und Mirco Ritter aber eine ähnlich engagierte Leistung wie zum Saisonauftakt zeigt, sollten die Punkte in Viernheim bleiben. Nach dem holprigen Unentschieden bei der HG Saase sind die Viernheimer Damen heiß auf die nächste Herausforderung. Die Mannschaft von Steffi Dietrich ist hochmotiviert, das Heimspiel gegen die HG Oftersheim/Schwetzingen zu gewinnen. Anwurf ist um 16 Uhr. Die Gegner haben bislang zweimal unentschieden gespielt (gegen die HG Saase sowie gegen den TV Brühl). Das Viernheimer Team will an die starke Abwehrleistung anknüpfen und sich in der Offensive für die harte Arbeit belohnen.

Der Sonntag in der Waldsporthalle beginnt um 11.15 Uhr mit der Partie der männlichen D-Jugend gegen den TV Dielheim. Um 12.30 Uhr tritt die E-Jugend gegen SKV Sandhofen an. Um 14.15 Uhr sind die Herren 2 gegen die SG MTG/PSV Mannheim am Ball und wollen den zweiten Saisonsieg einfahren. su