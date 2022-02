Heimspiel für Oberliga-Team

Viernheim. Mehr Begegnungen als zuletzt stehen auf dem Wochenendspielplan der Basketballer. Die Oberliga-Männer der BG Viernheim-Weinheim haben dabei ein Heimspiel in Viernheim.

Am Sonntag, 6. Februar, kommt der CVJM Lörrach in die Waldsporthalle (14 Uhr). Die BG geht favorisiert in die Partie. Lörrach liegt in der Tabelle hinter den „Sharks“, die auf Tabellenplatz zwei den Anschluss zum Tabellenführer Heidelberg halten wollen. Kurzfristige Spielerausfälle könnten den Spielverlauf aber noch gehörig durcheinanderbringen. Sicher ist, dass Baragiola und Martin weiterhin dem Team von Robin Zimmermann fehlen werden.

Direkt im Anschluss gehen die BG-Frauen aufs Parkett. Die Gastgeberinnen haben um 16 Uhr den TSV Schönau zu Gast, der im Moment nur Drittletzter in der Landesliga ist. Die Frauen wollen den Kontakt zur Tabellenspitze nicht verlieren und deshalb einen Heimsieg einfahren.

Am Sonntag sind auch noch die weibliche U16 (12 Uhr gegen DJK Eppelheim) und die Herren 4 (18 Uhr gegen TG Sandhausen 4) in der Waldsporthalle am Ball.

Die BG Viernheim-Weinheim ist schon am Samstag, 5. Februar, der Gastgeber für mehrere Partien. Die U10 spielt ihre Minirunde ab 10 Uhr im Hector Sportzentrum. Die U12mix-2 trifft um 12 Uhr in der TSG-Halle auf den TV 46 Heidelberg. Die U12mix-1 spielt um 14 Uhr gegen die TG Sandhausen/SG Walldorf. Die Herren 3 erwarten um 16 Uhr die TG Sandhausen 3. Um 18 Uhr treffen die Herren 2 auf den Heidelberger TV 2. In der U16-Oberliga fährt die BG zu den PS Karlsruhe Lions 812 Uhr), die U18 muss um 13.45 beim TSV Wieblingen ran. Das Nachwuchsteam Rhein-Neckar-Metropolitans ist an diesem Wochenende spielfrei. Die Basketballer bitten Zuschauer und Aktive, nur mit einem aktuellen negativen Coronatest die Halle zu betreten. su