Heimsiege für Viernheimer Teams

Viernheim. Der Pokal hat im Fußball bekanntlich seine eigenen Gesetze, und nicht immer setzt sich nämlich die favorisierte Mannschaft durch. So auch am Wochenende, als Kreisligist TSV Amicitia im Verbandspokal den Landesligisten FK Srbija Mannheim gleich mit 7:1 aus dem Wettbewerb warf und A-Ligist SG Viernheim im Mannheimer Kreispokal den Kreisligisten FC Germania Friedrichsfeld mit 2:1 düpierte. Ausgeschieden sind dagegen der TSV Amicitia 2 gegen den FV Brühl 2 (2:4) und die SG-Reserve gegen die Spvgg. Ketsch 2 (0:3).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die zahlreichen Zuschauer im Waldstadion sahen eine einseitige Partie, in der überraschend die Hausherren das Geschehen bestimmten. Mit 2:1 ging es in die Pause, und damit waren die Mannheimer noch gut bedient. Viernheim war durch einen Doppelschlag von Laurenz Baaß (18.) und Daniel Herbel (20.) verdient in Führung gegangen. Dazu vergaben Baaß, Phillip Haas und Brandon Wiley weitere gute Möglichkeiten. Srbija nutzte eine Unachtsamkeit der blaugrünen Abwehr, und Philipp Barancek-Fischer köpfte zum 2:1-Pausenstand ein.

Im zweiten Abschnitt bauten die Mannheimer immer mehr ab und kassierten durch Haas (48.), Baaß (51./71. Foulelfmeter) sowie zweimal Niklas Roesch (83./90.+2) noch fünf weitere Gegentreffer. In der zweiten Runde treffen die Blaugrünen am kommenden Wochenende auf die SG Horrenberg aus der Landesliga Rhein-Neckar. Der genaue Termin steht noch nicht fest.

Am Wochenende ist auch die SG Viernheim noch im Pokal vertreten, allerdings auf Kreisebene. Die Orangenen haben nämlich in der ersten Runde überraschend den Kreisligisten FC Germania Friedrichsfeld mit 2:1 aus dem Rennen geworfen. Schon nach zwölf Minuten hatte Elijahua Sommer die Südhessen in Führung gebracht, während sich die Gäste mehrmals vergeblich um einen Treffer bemühten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Auch nach der Pause bissen sich die Viernheimer in diesem Pokalspiel am Gegner fest und konnten durch den Sonntagsschuss von Marco Guntram sogar auf 2:0 erhöhen. Die Mannheimer rannten dagegen weiter vergeblich an. Erst in der Schlussminute konnte Benjamin Wanzek den Anschlusstreffer erzielen. Zu spät, um die Partie noch zu drehen. Nach dem Schlusspfiff jubelte das Team von Trainer Ralf Dalmus über den unerwarteten Erfolg. Am kommenden Wochenende geht es zum B-Ligisten FV Leutershausen 2.

Für die zweite Garnitur des TSV Amicitia war schon in der ersten Pokalrunde Endstation. Gegen die Reserve des FV Brühl setzte es eine 2:3-Niederlage. „Unnötig“, wie Trainer Tobias Kleiner das Ergebnis kurz kommentierte. „Wir haben unsere Möglichkeiten wieder nicht genutzt und dem Gegner zu viele Chancen ermöglicht.“

Brühl führte durch Sebastijan Martinovic und Marcel Rutz zur Pause mit 2:0. Abdoulaye Nolwenn Drame konnte kurz nach Wiederanpfiff verkürzen, doch Yannik Koch stellte den alten Abstand wieder her. In einer spannenden Schlussphase traf Paul Ewen zum 2:3 (87.), und kurz darauf vergab Joseph Collier mit einem verschossenen Elfmeter den möglichen Ausgleich. In der Nachspielzeit sorgte Alessandro Cammilleri dann für klare Verhältnisse. Brühl 2 erwartet in der zweiten Runde jetzt die erste Mannschaft des TSV Amicitia. Der Termin ist noch offen. Auch die SG Viernheim 2 ist ausgeschieden. Im Familiensportpark gab es gegen den A-Ligisten Spvgg. Ketsch 2 eine klare 0:3-Niederlage. JR