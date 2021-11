Heimsieg gegen den Tabellenführer

Viernheim. Es war ein packendes Handballspiel: Der TSV Amicitia bezwang den Tabellenführer TSG Eintracht Plankstadt mit 30:26 und wurde von den Fans in der Waldsporthalle lautstark gefeiert.

Für den Spitzenreiter ändert die erste Niederlage der Saison nichts am Tabellenplatz, die Viernheimer verbesserten sich dagegen auf Rang drei. Die Mannschaft von Christian Müller erwischte einen Traumstart in das Heimspiel. Nach acht Minuten und Treffern von Mehl, Medler, Oswald und Willner führte der TSV Amicitia mit 4:0. Die Spieler nutzten konsequent ihre Chancen aus, der starke Marius Walter im Tor verhinderte zunächst Treffer des Ligaprimus.

Plankstadt, das einen körperbetonten Handball zeigte, fand aber besser ins Spiel und verkürzte auf 5:4. Viernheim hielt dagegen und beide Mannschaften kämpften um jeden Ball. Es entwickelte sich ein äußerst dynamisches Spiel, in dem die Hausherren aber stets die Oberhand behielten. Insbesondere das variable Angriffsspiel der Viernheimer war erfolgreich. Über die Spielstände 8:7, 12:9 und 13:10 ging es mit einer 15:11-Führung in die Pause.

Durch zwei Treffer von Fabian Medler konnte der TSV Amicitia nach dem Seitenwechsel auf fünf Tore Differenz erhöhen (17:12). Doch die Plankstadter gaben noch lange nicht auf, für sie war dieses Spiel noch nicht entschieden. Das „Wolfsrudel“ holte Tor um Tor auf, durch einen 4:0-Lauf stellten sie den Spielstand auf 17:16. Beim 19:17 lag der TSV Amicitia wiederum mit zwei Toren in Front. Plankstadt hatte in den Folgeminuten einen Lauf und ging beim 20:21 erstmals in Führung.

Angetrieben durch das Viernheimer Publikum gelang Robin Helbig per Siebenmeter der 21:21-Ausgleich, und nach dem neuerlichen Rückstand waren es Björn van Marwick und Jan Willner, die nun die Südhessen wieder in Führung brachten (23:22). Die TSG glich erneut aus, und zehn Minuten vor Spielende war der Ausgang des Spiels beim 23:23 völlig offen. Eine Zeitstrafe der Gäste nutzte die Müller-Sieben für zwei Treffer, Medler und Helbig erhöhten auf 25:23. Und obwohl Helbig die nächste Chance vom Punkt liegen ließ, stand es trotzdem kurz darauf 26:23, Sven Walther war erfolgreich.

Nach einer Auszeit der Gäste machte Robin Helbig es besser und traf vom Siebenmeterpunkt zum umjubelten 27:23, was die Entscheidung bedeutete. Dieser Vier-Tore-Abstand hielt bis zum Ende. Nach dem Schlusspfiff jubelten Fans und Spieler gleichermaßen über den Sieg gegen einen sehr starken Gegner, der nicht grundlos auf Platz eins der Tabelle steht.

TSV Amicitia: Marius Walter, Dennis Hoffmann; Jan Willner 3, Ronny Unger, Hossameldin Hassanien 3, Justus Mehl 3, Sven Walther 3, Robin Helbig 5/5, Björn Van Marwick 4, Philipp Oswald 3, Ernst Mantek 1, Fabian Medler 5, Marcel König. su