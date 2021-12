Heimschlappe für Viernheimer Athleten

Viernheim. Der Stemm- und Ringclub (SRC) ging auch am vorletzten Kampftag der Saison in der Bundesliga Südost leer aus. Die Gäste aus Lichtenfels beherrschten von Beginn an das Geschehen und fuhren am Ende mit einem deutlichen 27:9-Erfolg im Gepäck den weiten Weg zurück in die oberfränkische Heimat. Für die noch punktlosen Viernheimer endet das Abenteuer Bundesliga am kommenden Wochenende in der heimischen Waldsporthalle. Dann kommt der Tabellenführer SV Wacker Burghausen nach Südhessen.

Schon vor der Pause sorgten die Gäste bei einer 16:1-Führung für die Entscheidung, denn Viernheim konnte in den ersten fünf Kämpfen nur einen einzigen Punkt ergattern. Im zweiten Abschnitt lief es dann etwas besser für die Hausherren, die am Ende vier der zehn Vergleiche für sich entscheiden konnten. So konnte die 9:27-Niederlage vor den lediglich 100 Zuschauern zumindest etwas erträglicher gestaltet werden.

Der erste Kampf verlief aus Viernheimer Sicht alles andere als erhofft, denn Cristian-Vasile Vagiunic, gerade rumänischer Meister geworden, brachte sich im griechisch-römisch bis 57 Kilo gegen Ömer Halil Recep (Lichtenfels) beim Versuch einer Kopfrolle in Unterlage und verlor frühzeitig auf Schulter. Im Schwergewicht (bis 130 Kilo) konnten die Gastgeber wegen der Verletzung von Sebastian Schmidt keinen Ringer aufbieten, weshalb Routinier Stefan Kehrer vier Punkte erhielt, ohne einen Finger krümmen zu müssen.

Vasyl Ilnytskyi musste im Freistil bis 61 Kilo gegen Ahmet Duman vorzeitig die Matte verlassen, nachdem der Gegner sich innerhalb kürzester Zeit eine 16:0-Führung erarbeitet hatte. Das gleiche Schicksal ereilte Julian Scheuer im griechisch-römischen Stil (bis 98 Kilo) gegen Hannes Wagner, denn der Lichtenfelser kam beim Stand von 16:0 zu einem Sieg wegen technischer Überlegenheit. Kurz vor der Pause dann doch noch ein kleines Erfolgserlebnis für die Gastgeber. Im griechisch-römisch bis 66 Kilo lieferte Pascal Hilkert dem Bulgaren Rumen Savchev einen harten Kampf und hatte nach den sechs Minuten einen 2:1-Sieg auf der Punktetafel stehen.

Bessere zweite Hälfte

In der zweiten Hälfte hatte die wenigen und recht zurückhaltenden Zuschauer dann doch noch mehrfach Grund zum Jubel. Matthias Schmidt präsentierte sich gegen Niklas Ohff im Freistil bis 86 Kilogramm in bestechener Form. Schon nach wenigen Zuschauern führte der Viernheimer mit 10:0 und durfte sich nach 2:33 Minuten als technisch überlegener Sieger feiern lassen. Da wollte Freistilringer Daniel Antal in der Klasse bis 71 Kilo wohl nicht nachstehen. Gegen Lukas Tomaszek bot der SRCler eine Klasse-Vorstellung und hatte nach 3:30 Minuten den 18:2-Sieg in der Tasche.

Für Norman Balz geht es darum bei seinen Einsätzen auf höchstem Niveau Erfahrungen zu sammeln. Gegen Maximilian Schwabe war der Lokalmatador im griechisch-römischen Stil bis 80 Kilo trotz großer Gegenwehr allerdings chancenlos und landete auf den Schultern.

Für Vasile Alexandru Dosoftei kam im Kampf griechisch-römisch bis 75 Kilo das Ende ebenfalls vor dem Schlussgong. Gästeringer Selcuk Can bestimmte von Anfang an und holte sich nach einer Fünferwertung technisch überlegen den Sieg. Auch der finale Kampf ging an die Oberfranken. Im Freistil bis 75 Kilo ließ der Ungar Zsombor Gulyas seinem Viernheimer Widersacher Arkadiusz Böhm beim 10:0-Sieg keine Chance.

Am kommenden Samstag (19.30 Uhr) müssen die SRC-Athleten und Ringerfans am letzten Kampftag dann Abschied aus der ersten Bundesliga nehmen. Zu Gast ist Tabellenführer Wacker Burghausen, weshalb wohl keine Zweifel am Sieger aufkommen dürften. Für die Viernheimer Sportfreunde bietet sich noch einmal die Möglichkeit, Ringkämpfe der Spitzenklasse miterleben zu können. JR

