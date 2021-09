Heimrecht hilft nicht

Viernheim. Nach dem Premierenkampf in der Ersten Bundesliga hatte der Stemm- und Ringclub Viernheim erneut Heimrecht. Diesmal war der SV Johannis Nürnberg in der Waldsporthalle zu Gast und konnte am Ende einen deutlichen 18:6-Sieg feiern. Die Franken waren mit zahlreichen routinierten Athleten angereist und ließen der jungen Riege der Gastgeber keine Chance. So konnten am Ende nur die Brüder Pascal und Mirko Hilkert von den gut 300 Fans bejubelte Siege feiern.

Bevor der erste Gong ertönte, konnte der SRC-Vorsitzende Peter Neuß Viernheims Bürgermeister Matthias Baaß begrüßen. Das Stadtoberhaupt war nicht mit leeren Händen gekommen. Baaß übergab einen Umschlag und gratulierte dem Verein zum 125-jährigen Jubiläum, lobte dabei das große ehrenamtliche Engagement der Clubmitglieder. Bei dieser Gelegenheit wurde auch die Festschrift präsentiert.

Auf der Matte hatten die Hausherren dann weniger Grund zur Freude, denn der Abend begann mit zwei knappen Niederlagen. Mirko Hilkert schaffte dann aber nach 2:20 Minuten einen Sieg wegen technischer Überlegenheit und konnte zum 4:4-Zwischenstand ausgleichen. Die Halle bebte. Nach dem fünften Kampf war dann Pause, da stand es 8:4 für Nürnberg. Auch im zweiten Abschnitt hatten die Gäste die besseren Antworten auf die Bemühungen der Hausherren, auch wenn alle Duelle heiß umkämpft waren. Weil die Nürnberger Bank zu deutlich reklamierte, gab es zwei gelbe Karten durch Kampfrichter Raffaele Tascillo von der RKG Freiburg. Die Viernheimer Anhänger hatten nur noch einmal Grund zum Jubel, als Pascal Hilkert eine starke Leistung bot und als 8:2-Sieger von der Matte ging.

Der nächste Bundesligakampf steigt am Samstag, 16. Oktober, ab 19.30 Uhr. Dann ist Altmeister ASV Schorndorf in der Waldsporthalle zu Gast. JR

