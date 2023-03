Heimische Welt der Vögel

Viernheim. Die Welt der Vögel steht im Mittelpunkt eines Naturentdecker-Treffens am Samstag, 18. März, 15 bis 17 Uhr, zu dem die Kompass-Umweltberatung Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren einlädt. Kursleiterin Anja Lindner vermittelt den Teilnehmern laut einer Ankündigung viel Interessantes über das Leben der gefiederten heimischen Tiere. Treffpunkt ist der Parkplatz am Anglersee.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Anmeldung erforderlich

Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro und ist im Voraus zu zahlen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen nimmt der Verein Kompass in seinem Büro, Wasserstraße 20, unter Telefon 06204/85 51 und per E-Mail an umwelt-kompass@t-online.de entgegen. red