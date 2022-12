Heimerfolg kurz vor Saisonende

Viernheim. In der zweiten Ringer-Bundesliga Süd naht das Saisonende mit Riesenschritten. Für den Stemm- und Ringclub (SRC) stehen nach dem 16:14-Heimerfolg am vergangenen Wochenende über die Wrestling Tigers Rhein-Nahe noch die Auswärtskämpfe beim SV Halbergmoos (Samstag, 3. Dezember) und bei den Kurpfälzer Löwen in Schriesheim (Samstag, 17. Dezember) auf dem Programm. Zuvor aber konnte man sich mit einem Sieg in eigener Halle von den treuen Fans verabschieden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Start ist allerdings nicht gelungen, denn SRC-Talent Nils Gerber musste sich im für ihn ungewohnten griechisch-römischen Stil bis 57 Kilogramm gegen Ahmed Alfaray mit einer Schulterniederlage geschlagen geben. Dennoch hat sich der Viernheimer Respekt verdient, weil er sich in den Dienst der Mannschaft gestellt hatte und so auch diese Gewichtsklasse besetzt werden konnte.

Im Schwergewicht bis 130 Kilo im freien Stil konnte sich Georgy Ivanov zwar gegen Erhan Georghe nach der vollen Kampfzeit bebaupten, es reichte aber nur zu einem Mannschaftspunkt. Da hatten sich die Verantwortlichen des SRC mehr ausgerechnet. Einfacher hatte es danach Demian Liutcanoc im Freistil bis 61 Kilo, weil die Gäste keinen Gegner aufbieten konnten. Das brachte den Hausherren die 5:4-Führung.

Mehr zum Thema Ringen Entscheidung im letzten Kampf Mehr erfahren

Auch im Vergleich zwischen Julian Scheuer auf Alexander Mayer im Griechisch-Römisch bis 98 Kilo hatten die Viernheimer Punkte fest eingeplant. Es kam allerdings anders, denn Mayer gelang mit einem Armzug der entscheidende Griff zum Sieg. Deshalb war es an Publikumsliebling Mirko Hilkert, die Verhältnisse wieder gerade zu rücken. In der Klasse Griechisch-Römisch bis 66 Kilo punktete er Hyusein Bekir nach allen Regeln der Ringerkunst aus und wurde nach 1:23 Minuten vorzeitig zum technisch überlegenen Punktsieger erklärt.

Nach der Pause ließ sich Viernheims Sebastian Schmidt in der Klasse bis 86 Kilo Freistil gegen Wassil Ivanov nicht zweimal bitten und machte es seinem Vereinskollegen nach. Kurz nach Beginn der zweiten Hälfte hatte er den Kampf vorzeitig technisch überlegen beendet.

Entscheidung kurz vor Schluss

In der Klasse 71 Kilo im freien Stil musste Griechisch-Römisch-Spezialist Pascal Hilkert für den verletzten Yannick Ott einspringen. Ein Sieg über Magomed Bataev war zwar nicht drin, er gestattete seinen Gegner aber nur einen Mannschaftspunkt, was in der Gesamtwertung entscheidend war.

Die anschließende Niederlage von Florian Scheuer gegen Vasili Taran im Griechisch-Römisch bis 80 Kilo ließ die Gäste noch einmal auf einen Auswärtssieg hoffen, brachte aber nur zwei weitere Zähler ein. Deshalb fiel die Entscheidung zugunsten der Südhessen im vorletzten Kampf des spannenden Abends. Vasile Alexandru Dosoftei gewann gegen Vladislav Ivanov im Griechisch-Römisch (75 Kilo) mit großem Vorsprung und schraubte den Zwischenstand auf uneinholbare 16:10 Punkte.

Im bedeutungslos gewordenen Schlusskampf im Freistil in der Klasse 75 Kilo konnte sich Arkadiusz Böhm gegen Stefan Tonu zunächst gut behaupten, musste am Ende aber die technische Überlegenheit seines Gegners anerkennen. JR