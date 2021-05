Heckenrose und Spiegel

Viernheim. 20 Mädchen und Jungen haben am Wochenende die Erstkommunion empfangen. In zwei Gottesdiensten in der Apostelkirche wird der Empfang des Sakraments gefeiert, auf den sich die Erstkommunionkinder zusammen mit Gemeindereferentin Angela Eckart vorbereitet haben.

Wie in der Vorwoche gelten Corona-Bedingungen für den Festgottesdienst – die Apostelkirche ist längst nicht voll besetzt, die Erstkommunion wird mit dem notwendigen Abstand gefeiert, gesungen wird stellvertretend von vier Sängern von der Empore aus.

Trotz der ungewöhnlichen Umstände ist die Erstkommunion für die Mädchen und Jungen ein besonderer, einzigartiger Tag. Das betont Pfarrer Dr. Ronald A. Givens jeweils in der Predigt.

Am Samstag berichtet er den Kindern von zwei Freunden, die seit ihrer Kindheit nebeneinander wohnen. Elsa ist nicht zufrieden, wie ihre Heckenrose wächst – bis sie hört, dass die Mutter von Nachbar Robert sich so über den Anblick dieser Hecke freut. „Mit der Kommunion sagt Gott, dass ihr einmal ganz kostbar für einen anderen werdet, dass ihr für einen anderen Menschen blühen werdet – wie eine kleine Heckenrose“ erklärt der Pfarrer.

Am nächsten Tag ist es die Geschichte von zwei Hunden, die um den Spiegelpalast eines Maharadschas herumstreunten und in den Palast hineinliefen – der eine wunderte sich über die vielen bösen knurrenden Hunde, die ihm aus den Spiegeln entgegenblickten. Der andere erblickte dagegen nur freundliche, mit dem Schwanz wedelnde Hunde. „Die Hostie ist so ähnlich wie ein Spiegel – der Spiegel des Himmels. Jesus zeigt uns, dass im Himmel keiner ist, der uns anknurrt, sondern uns voller Liebe anschaut“, erzählt Pfarrer Givens.

Diese Mädchen und Jungen haben die Erstkommunion gefeiert: Karolin Brauer, Emma Deppisch, Lena Krysiewicz, Luca Puglisi, Lia Samstag, Elena Santoro, Katharina Schmidt, Melanie Schott, Ylvi Schweigert, Amelie Wetzel, Maximilian Zala; Niklas Bartoszek, Lucian Filipczyk, Paulo Ricardo Häcker, Sam Henrich, Kalina Janowska, Emily Kühn, Marlon Serwe, Melvin-Collin Wieczorek. su

