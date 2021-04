Viernheim. Die Haushaltsbefragung zum Einkaufsverhalten, die seit Mitte Februar in Viernheim durchgeführt wurde, ist nun abgeschlossen. Ziel der Befragung war es, den Einzelhandelsbestand sowie das Kaufverhalten der Bewohner zu erfassen und durch die Angaben wichtige Rückschlüsse zu erhalten, die als Grundlage für zukünftige Planung und Steuerung der Einzelhandelsentwicklung in der Stadt Viernheim dienen. Geleitet wurde die Haushaltsbefragung vom Büro Markt und Standort Beratungsgesellschaft mbH aus Erlangen, die rund 300 zufällig ausgewählte Haushalte telefonisch befragte. Zudem konnten die Fragen auch online von interessierten Bürgern beantwortet werden. Die Ergebnisse der Umfrage werden nun vom Büro Markt und Standort aufbereitet; die Auswertung wird anschließend an die Stadt Viernheim übermittelt. su

