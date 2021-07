Hasenkinder musizieren gemeinsam zum Abschluss

Viernheim. Die Hasenkinder des Waldkindergartens der AWO Viernheim werden in einigen Tagen den Kindergarten verlassen. Sie werden nach der Sommerschließung in die erste Klasse kommen. Die Namensgebung der verschiedenen Altersgruppen – Schnecken-, Fuchs- und Hasenkinder – haben sich die Kleinen vor einiger Zeit in einem der täglichen Abschlusskreise selbst ausgesucht.

Auch in diesem Kindergartenjahr sind die Hasenkinder dem Thema Musik nach einem der pädagogischen Schwerpunkte des Waldkindergartens, der Musikpädagogik, treu geblieben. So erhielt jedes Hasenkind ein eigenes Kazoo und eine Nasenflöte. Leicht zu erlernende Instrumente, welche die Kinder immer im Rucksack dabei haben, können so zu jeder Zeit während des Waldaufenthalts benutzt werden. Ebenso wurden Klanghölzer gesägt, geschnitzt und bemalt. Die Kinder konnten in ihrem letzten Jahr im Waldkindergarten viele verschiedene Instrumente ausprobieren wie Geige, Akkordeon, Klavier oder Synthesizer.

Als Abschluss der Hasenschule fand am vorletzten Tag vor der Sommerschließung des Waldkindergartens eine Vorführung für die Haseneltern mit einem Musikquiz statt. Auch wurden Lieder von den Kindern auf ihren Kazoos zum Erraten angesungen, und es wurde zum Lied „Wir machen Musik“ von Ilse Werner kräftig geswingt. red