Mannheimer Morgen Plus-Artikel Kulturscheune Harfe, Schlagzeug und Gesang im Einklang

Megan Hill, Fabienne Partsch und Walter „Kippe“ Helbig sind als Trio in Viernheim längst keine Unbekannten mehr. Woran das liegt und was ihre Musik so außergewöhnlich macht, demonstrierten sie jetzt in der Kulturscheune.