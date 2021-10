Hallenbadsaison kann beginnen

Viernheim. Keine Legionellen, Pseudomonaden oder andere Verunreinigungen durch Bakterien – die Qualität des Wassers im Viernheimer Hallenbad ist bestens, berichten die Stadtwerke. Der Betrieb des Bades in der Innenstadt kann somit am Montag, 18. Oktober, starten. Zum Auftakt sind nur die Vereine aktiv, ab Dienstag können wieder alle interessierten Bürger ihre Bahnen ziehen.

Besucherzahlen Freibad Der Badebetrieb im Waldschwimmbad war zuletzt stark von den Corona-Beschränkungen geprägt. Die Saison 2021 dauerte vom 2. Juni bis 26. September und erstreckte sich über 114 Tage. Insgesamt kamen 24 759 Besucher, das entspricht einem Durchschnitt von 217 Badegästen pro Tag. Im Jahr 2020 öffnete das Freibad erst am 4. Juli, Saisonende war am 29. September. An den insgesamt 87 Tagen waren 15 078 Schwimmer aktiv, der Tagesdurchschnitt lag bei 173 Personen. Im letzten Corona-freien Jahr 2019 war das Bad vom 18. Mai bis 14. September zugänglich. Mit 118 Tagen war die Saison unwesentlich länger als in diesem Sommer. Allerdings lagen die Besucherzahlen noch deutlich höher. Bei insgesamt 66 948 Badegästen ergibt sich ein Durchschnitt von 567 Besuchern pro Tag. wk

Stadtwerkeleiter Dr. Ralph Franke freut sich über die positiven Rückmeldungen aus dem Labor, da es dadurch zu keiner weiteren Verzögerung kommt. Wegen der Erneuerung der Lüftungsanlage im Hallenbad gab es in diesem Jahr eine dreiwöchige Pause zwischen dem Sommer- und Winterbetrieb in den beiden Bädern des kommunalen Energieversorgers. Eine weitere Verschiebung des Öffnungstermins in der City wäre wegen der strengen Hygieneanforderungen durchaus möglich gewesen, sagt Geschäftsführer Franke. Aber genau das wollten die Stadtwerke möglichst verhindern.

Eine sechsstellige Summe hat die GmbH laut Franke in die technische Anlage des Hallenbads investiert. Um die Gebäudesubstanz durch eine zu hohe Luftfeuchtigkeit nicht zu schädigen, mussten die Arbeiten abgeschlossen werden, bevor die Becken befüllt werden konnten. Erst dann war es möglich, die gesetzlich vorgeschriebenen Messungen vorzunehmen.

Das Viernheimer Waldschwimmbad hatte Ende September geschlossen. Aus Sicht von Franke war es eine durchwachsene Saison – geprägt durch Corona sowie das schlechte Wetter. „Der verregnete Sommer hat dem Rasen sehr gut getan“, beschreibt er ironisch die Badeperiode zwischen Anfang Juni und Ende September. Mit 217 Besuchern pro Tag war die Resonanz dennoch leicht höher als im vergangenen Jahr, als durchschnittlich 173 Badegäste kamen. Nicht mehr groß reden will Franke über die Pandemie-bedingte Sperrung von Planschbecken und Spielplatz. Dies habe ihm viel Kritik eingebracht. Allerdings ist der Geschäftsführer bis heute davon überzeugt, dass die Vorsichtsmaßnahme richtig war, um die Gesundheit der Besucher zu schützen.

Den Stadtwerken haben die erforderlichen Anpassungen während der Krise auch eine wichtige Erkenntnis gebracht. Das Schwimmen im Kreisbetrieb, bei dem zwei Bahnen zusammengeschlossen werden, laufe deutlich konfliktfreier ab, als dies im früher üblichen „Gegenverkehr“ der Fall war. Auf Wunsch zahlreicher Gäste, so Franke, werde diese Regelung auch nach der Pandemie beibehalten.

Der Freibad-Betreiber hofft nun, dass die Wiederaufnahme des Betriebs im kommenden Frühjahr reibungslos funktioniert. Immer wieder hatte es in der Vergangenheit vor dem Saisonstart Risse in der Kunststoffauskleidung der Becken gegeben. Dies geschah in der Regel dann, wenn für die Reinigung das Wasser abgelassen werden musste und die Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht dem Glasfaser-Material ordentlich zusetzten.

Diesen Risiken sind Bäderteam und Schwimmer aber voraussichtlich nur noch einmal ausgesetzt. Zurzeit arbeiten Frankes Mitarbeiter an der Ausschreibung für den Umbau der Becken. Nach Abschluss der Saison 2022 sollen Edelstahlwannen in das Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken eingebaut werden. Das Investitionsvolumen beträgt voraussichtlich zwischen 2,5 und drei Millionen Euro. Rund 770 000 Euro steuert das Land Hessen über das Schwimmbad-Investitions- und Modernisierungsprogramm (SWIM) bei.

Interne Vorbereitungen

Der Geschäftsführer geht davon aus, dass die internen Vorbereitungen – bei denen etwa Wünsche zur Barrierefreiheit eine Rolle spielten – zeitnah abgeschlossen sind. Zu Beginn des kommenden Jahres sei mit den ersten Angeboten zu rechnen.

Ziel der Stadtwerke ist es, beide Becken ab dem kommenden Herbst gleichzeitig zu sanieren. Ob dies möglich ist, hängt nach Angaben Frankes von den Kapazitäten der Fachfirmen ab. Eventuell würden die Becken in zwei aufeinander folgenden Winterhalbjahren ausgetauscht, um eine etwaige Schließung im Sommer zu verhindern. Denn, das betont Franke, „auf keinen Fall darf die Badesaison ausfallen“.

Für viele Viernheimer hätten die Schwimmbäder eine wertvolle Freizeitfunktion. Andere nutzten sie vor allem für die körperliche Ertüchtigung. All diesen Anliegen fühlen sich die Stadtwerke verpflichtet, erklärt Ralph Franke. „Wir machen das im Auftrag der Bürger. Mit dem Bäderwesen wird kein Euro verdient.“