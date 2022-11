Mit knapp zweiwöchiger Verspätung geht das Hallenbad in der Innenstadt am Samstag, 5. November, in Betrieb. Nach einem zwischenzeitlichen Legionellenbefund sei die Wasserqualität nun in Ordnung, teilen die Stadtwerke auf Anfrage dieser Redaktion mit. Sämtliche Testergebnisse, die am Freitagvormittag beim Betreiber ankamen, seien negativ.

Der Saisonbeginn musste verschoben werden, weil

...