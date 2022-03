Halbfinals terminiert

Viernheim. Die Halbfinalspiele der Aufstiegsrunde sind inzwischen terminiert. Die Handballer des TSV Amicitia Viernheim spielen am Samstag, 2. April, um 20 Uhr zunächst auswärts beim TV Knielingen. Das entscheidende Rückspiel um den Einzug in das Meisterschaftsfinale steigt dann am Samstag, 9. April, um 19.30 Uhr in der heimischen Waldsporthalle.

Damen starten mit Heimspiel

Die Damen haben als Erstes ein Heimspiel und erwarten am Samstag, 2. April, um 17.30 Uhr die TSG Wiesloch in der Waldsporthalle. Eine Woche später, am Samstag, 9. April, geht es dann um 17 Uhr in Wiesloch darum, das Finale zu erreichen. su

